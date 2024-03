Huijsen nello scambio: la Juventus la chiude qui

Calciomercato Juventus, Giuntoli ormai ha deciso: vuole arrivare al colpo della prossima estate inserendo Huijsen come contropartita. Le ultime

Ve ne abbiamo già parlato qualche giorno fa. E adesso arrivano delle conferme sulla questione. La Juventus ha deciso di far rientrare Huijsen alla base alla fine della stagione per poterlo inserire nell’operazione della prossima estate. Il colpo vero che Cristiano Giuntoli ha in mente e che vuole piazzare.

Il difensore spagnolo come sappiamo è andato a gennaio in prestito alla Roma. E ci sono pochi dubbi anche sul fatto che i giallorossi cercheranno in qualche modo di tenerlo. Difficile, soprattutto perché le idee in testa della società bianconera vanno tutte verso un’altra direzione. E andiamo a vedere quale.

Huijsen per Koopmeiners, Giuntoli la chiude così

La Gazzetta dello Sport sottolinea come ormai Giuntoli abbia deciso di utilizzare il cartellino del difensore per arrivare al centrocampista olandese dell’Atalanta, uno dei migliori in questa stagione. La Dea chiede 60 milioni di euro, una cifra altissima: la Juve cercherà almeno di dimezzarla per poter arrivare a quel calciatore che ha già deciso di lasciare Bergamo, come lui stesso ha comunicato, alla fine dell’anno.

A questa cosa che comunque già trapelava, ce n’è da aggiungere un’altra: a quanto pare, Huijsen, piace molto a Gasperini, tecnico dei nerazzurri bergamaschi. E questo ovviamente potrebbe facilitare l’operazione che la Juventus ha in mente per i prossimi mesi. Siamo sicuri, arrivati a questo punto, che un incastro verrà comunque trovato tra le parti. Con Koopmeiners quindi che si avvicina anche in maniera abbastanza sensibile verso la Continassa.