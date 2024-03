La Juventus ha le mani legate: cessione choc, gliene danno 80

La Juventus ha le mani legate, la dirigenza sta pianificando il futuro: occhio alle possibili cessioni eccellenti per trattenere i big.

La Juventus tornerà in campo sabato prossimo per affrontare la Lazio all’Olimpico, la prima di tre sfide nel giro di (neanche) un mese con i biancocelesti. Dopo la sfida di campionato tocca alla doppia semifinale di Coppa Italia, uno dei due obiettivi principali degli uomini di Massimiliano Allegri.

Per lungo tempo quest’anno la Vecchia Signora ha accarezzato il sogno di tornare a vincere lo scudetto ma il crollo improvviso avuto tra gennaio e febbraio – e che sta continuando inesorabilmente anche a marzo – le ha impedito di tenere il passo dell’Inter, ormai in fuga verso il tricolore. Danilo e compagni però hanno il dovere di continuare a correre, sia per riprendersi il secondo posto – ora occupato dal Milan – sia per avere la certezza di chiudere tra le prime quattro/cinque e qualificarsi senza problemi alla prossima Champions League, rinnovata e ancora più ricca. Poi c’è, per l’appunto, la Coppa Italia, trofeo che Allegri vuole vincere a tutti i costi per evitare di restare a mani vuote per il terzo anno di fila.

La Juventus ha le mani legate, Bargiggia: “Soulé via all’80%”

Senza considerare che il futuro del tecnico livornese potrebbe dipendere proprio da come si concluderà questa stagione, che per la Juve finora è stata a due facce.

La dirigenza bianconera, intanto, continua a pianificare il futuro e, a prescindere se Allegri resterà o meno, è chiamata a fare delle scelte importanti. Che fare con i big? Cederli se dovesse arrivare l’offerta giusta oppure fare di tutto per blindarli? Secondo il giornalista Paolo Bargiggia, intervenuto a TvPlay.it, Cristiano Giuntoli vorrebbe tenere i vari Vlahovic e Chiesa e sarebbe disposto a sacrificare qualche gioiellino. Tra i principali indiziati c’è quel Matias Soulé che sta facendo benissimo a Frosinone e che nella notte tra sabato e domenica scorsi ha dimostrato le sue qualità anche con la rappresentativa Under 23 della nazionale argentina, segnando un gol da cineteca. “Soulé andrà via all’80%”, ha detto.