Juventus-Milan in chiaro, ufficiale: big match in diretta tv

Juventus-Milan, questa sì che è una bella notizia: il big match che si giocherà ad aprile sarà trasmesso in chiaro in televisione.

28 aprile: è questa la data che i bianconeri e i rossoneri avranno senz’altro già da tempo cerchiato sul calendario, desiderosi come sicuramente saranno di veder lottare senza pietà le proprie squadre del cuore.

Soprattutto in questo momento, considerando che solo tre punti le separano l’una dall’altra. Ci vorrà ancora poco più di un mese, tuttavia, per scoprire come andrà a finire quella che è una delle gare di ritorno più attese della stagione. Ma, se proprio non riuscite a pazientare così tanto, sappiate che, nel frattempo, avrete la possibilità di prepararvi in vista del big match e di saziarvi con un’altra gara senza esclusione di colpi.

Una gara che, esattamente come quella fra i due titani, vedrà coinvolti ancora una volta il club torinese e quello della città meneghina. Già, perché il Milan e la Juventus, ma in versione Primavera, si affronteranno molto prima del 28 aprile.

Juventus-Milan, il big match di aprile in diretta tv

Lo faranno più precisamente lunedì 1 aprile 2024, giorno di Pasquetta, alle 11 in punto. La comunicazione ufficiale è arrivata dalla Lega Serie A, che ha stabilito anche un altro dettaglio molto importante relativamente alla 27esima giornata del campionato Primavera.

La buona notizia è che la partita tra i rossoneri di Ignazio Abate e le nuove leve della Vecchia Signora sarà visibile in diretta tv in chiaro, sul canale Sportitalia. E, di questi tempi, un po’ di calcio gratis in tv proprio non si disdegna. Anche lo scontro tra le due formazioni della Primavera, così come quello fra le due prime squadre, riserverà emozioni a non finire, essendo questo un momento molto cruciale per i club.

Al momento a guidare la classifica è l’Inter, con 51 punti, seguito a ruota dalla Roma, con 47, e dall’Atalanta, che ne ha messi in saccoccia 46. Il Milan ne ha 40 ed è a 3 punti dai play-off, motivo per il quale sarà cruciale la partita contro i bianconeri. La Juventus è quintultima in classifica: ha 32 punti, 12 in più delle ultime due classificate, ovvero Frosinone e Bologna.