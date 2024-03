Nuovo affare Juventus-Bayern Monaco: indizio top secret, nessuno li aveva visti

Nuovo affare Juventus-Bayern Monaco, il rinforzo per il centrocampo potrebbe arrivare dalla Baviera: Giuntoli pronto ad agire.

Qualche giorno ancora e pure questa sosta per gli impegni delle rappresentative nazionali sarà definitivamente archiviata. Nel prossimo fine settimana saranno di nuovo i vari campionato a farla da padrone: si entrerà ufficialmente nel rush finale, con i verdetti che diventano man mano sempre più vicini.

In Serie A, per quanto riguarda lo scudetto, i giochi sembrano già fatti. L’Inter ha ormai preso il largo già da un paio di mesi, approfittando del vertiginoso calo a cui è andata incontro la Juventus. I bianconeri di Massimiliano Allegri nella prima parte della stagione sono riusciti a tenere testa ai nerazzurri, per poi crollare però in seguito alla sconfitta nello scontro diretto dello scorso febbraio, un vero e proprio turning point. La Signora, tuttavia, di cose da dire ne ha ancora parecchie: c’è una Coppa Italia da vincere e un secondo posto da riconquistare. Sì, perché se da una parte Vlahovic e compagni non riescono ad invertire la rotta – un punto nelle ultime tre partite – dall’altra il Milan ha messo il turno, scavalcando i bianconeri e piazzandosi dietro agli inarrivabili cugini nerazzurri.

Nuovo affare Juventus-Bayern Monaco, occhi puntati su Goretzka

Di conseguenza, se prima il pass per la prossima Champions League sembrava sicuro, ora è lecito avere qualche preoccupazione. Anche perché alle spalle della Juve c’è un Bologna sempre più scatenato e da circa un mese si è rifatta sotto pure la Roma, che ha un altro passo con Daniele De Rossi al timone.

Nel frattempo negli uffici di via Druento si continua a pianificare la prossima stagione. Non si ferma Cristiano Giuntoli, che si è prefissato l’obiettivo di far tornare grande la Juve ed è disposto a tutto pur di riuscirci. Secondo il quotidiano tedesco Kicker, una delle ultime idee del direttore sportivo bianconero è l’esperto centrocampista del Bayern Monaco e della nazionale tedesca Leon Goretzka, che potrebbe lasciare la Germania in estate. La Signora recentemente l’avrebbe osservato “dal vivo” mandando degli scout in Baviera.