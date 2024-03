Via libera Juventus: Thiago Motta ha il suo primo regalo

Calciomercato Juventus, i bianconeri in Italia sono gli unici che stanno facendo sul serio per il giocatore di Thiago Motta. Ecco la situazione

Sappiamo benissimo che sono anche le scelte di mercato che indirizzano e che danno indizi per chi sarà il nuovo allenatore della Juventus. E qualche indizio, almeno stando alle indicazioni che arrivano dai vari quotidiani, i bianconeri lo hanno mandato.

Si parla infatti di Calafiori come uno dei possibili innesti per la difesa ma non solo, anche di un altro uomo che al momento è al Bologna e che intriga in maniera importante Giuntoli e soci. E, secondo le informazioni che sono state riportate questa mattina da TuttoSport, in Italia a fare sul serio per lo scozzese Ferguson è solo la società bianconera.

Calciomercato Juventus, tutto su Ferguson

Piace e anche molto il capitano degli emiliani che sta dimostrando in questa stagione, soprattutto, di avere delle caratteristiche quasi uniche nel nostro campionato. Un elemento che non solo riesce a recuperare un’infinità di palloni, quindi mettendoci in campo tanta quantità. Ma a questa caratteristica ne aggiunge un’altra, quella della qualità e anche del senso del gol, visto che pure con una certa regolarità, a dire il vero, riesce a trovare lo specchio della porta.

La Juve fa sul serio e questa, come detto, potrebbe essere pure un’indicazione sul proprio allenatore bianconero. Sappiamo tutti che il dopo Allegri – qualora ci fosse un saluto – sarebbe quasi sicuramente di Thiago Motta che è al quarto posto in classifica e che mira a raggiungere la Champions League con i rossoblù. E prendergli giocatori che già conosce potrebbe essere un regalo di benvenuto dentro la Continassa. Vedremo.