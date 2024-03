Accordo ad un passo con il Real Madrid: bye bye Juventus

Calciomercato Juventus, accordo a un passo con il Real Madrid per la firma sul contratto. Addio bianconeri. La decisione è stata presa

La Juventus molto probabilmente un pensiero ce lo ha fatto. E oseremmo dire noi anche giustamente per un semplice motivo: avere in rosa un giocatore del genere, uno che potrebbe dare qualità ed esperienza ad un gruppo giovane, è sempre meglio averlo in rosa. E c’era, soprattutto, anche la possibilità di prenderlo a parametro zero.

Le sue parole, d’altronde, pronunciate dal ritiro della sua nazionale, lasciavano le porte aperte a quello che era un possibile addio alla fine dell’anno, a scadenza. Però in pochissimo tempo, magari anche perché da quelle parti, il Real Madrid per la precisione, ha capito che lo poteva perdere davvero, le cose sono cambiate. E l’accordo per la firma sembra essere davvero a un passo, almeno stando alle informazioni che sono state riportate da Nicolò Schira.

Calciomercato Juventus, Kroos firma col Real Madrid

Il nome – ma i più attenti lo avevano già capito – è quello di Toni Kroos. Il centrocampista tedesco, che come detto ha un accordo in scadenza con i madrileni, sarebbe pronto a firmare il prolungamento fino al 30 giugno del 2025. Quindi un altro anno con Ancelotti in panchina e dentro il Bernabeu per cercare di vincere tutto quello che è possibile vincere, soprattutto quella Champions League che la prossima stagione inizierà con il nuovo format. Un altro tassello storico che gli spagnoli vogliono mettere.

Niente da fare quindi per la Juventus. Il suo nome infatti era pure stato accostato ai bianconeri nel corso di questi ultimi mesi. Sin dall’inizio sembrava un’operazione quasi impossibile. E così, oggettivamente, è stato.