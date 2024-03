Khéphren Thuram cambia ‘squadra’: comunicato UFFICIALE

By

Khéphren Thuram cambia ‘squadra’. Se è una buona notizia ‘lo scopriremo solo vivendo’ come cantava Lucio Battisti. Anche Giuntoli attende novità.

La Juventus si prepara a tornare in campo in vista della sfida di sabato pomeriggio, inizio alle ore 18.00, all’Olimpico contro la Lazio.

Mentre Massimiliano Allegri sta pensando alla formazione che affronterà i biancocelesti di Igor Tudor, poco più in là, nel suo ufficio all’interno della sede della Juventus, Cristiano Giuntoli sta pensando alla formazione del prossimo anno.

In questi ultimi due mesi, ovvero nel periodo più nero della stagione bianconera, in assoluta concomitanza con i risultati negativi della formazione di Allegri, si moltiplicavano le voci di mercato.

Accanto all’elenco di tecnici che avrebbero potuto sostituire il tecnico livornese da subito o, al massimo, al termine della stagione in corso, ecco un’interminabile lista di giocatori aventi, tutti, la caratteristica di essere ‘pallini’ del direttore tecnico bianconero.

Tra questa miriade di nominativi, veri o presunti, italiani o stranieri, giovani o maturi, con con contratti pluriennali ancora in essere o prossimi alla scadenza, vi sono pochissimi profili che si possono definire autentici ‘pallini’ di Cristiano Giuntoli.

Khéphren Thuram appartiene a questa ridottissima categoria.

Non sappiamo se gli addetti hai lavori avessero ‘annusato’ nell’aria la novità. Certo è che dalle parti della Continassa appena si fa il nome di Khéphren Thuram tutti si fermano ed attendono impazienti le novità riguardanti il centrocampista del Nizza e della nazionale francese.

Novità che arrivano puntuali riguardo il giovane centrocampista francese. Khéphren Thuram ha ufficialmente cambiato agente. Il nazionale francese è ora rappresentato dalla Sport Cover Football Agency, che cura già gli interessi del fratello Marcus.

Chissà come avrà preso la notizia Cristiano Giuntoli. Khéphren Thuram, classe 2001, nativo di Reggio Emilia, quando il suo papà Lilian militava nelle file del Parma prima di diventare una colonna della Juventus, ha il contratto con il Nizza che scadrà nel 2025.

Impossibile il suo rinnovo con il club francese. E’ ipotizzabile che la prossima estete sia proprio il Nizza a metterlo sul mercato per non correre il rischio di perderlo a zero il prossimo anno. La lista dei top club che seguono il nazionale francese è lunghissima.

Nell’elenco c’è sicuramente la Juventus così come vi è l’Inter, squadra dove milita il fratello Marcus. La notizia che anche Khéphren è passato all’agenzia che già cura gli interessi del fratello maggiore pone i nerazzurri decisamente in pole position per il suo acquisto.

Teun Koopmeiners o Khéphren Thuram o nessuno dei due? E’ l’ora delle scelte per Giuntoli. Belle o brutte che siano.