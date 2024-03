Acerbi-Juan Jesus, articolo 102 e chiusura definitiva: Gravina ha messo il punto

Acerbi-Juan Jesus: dopo la decisione del giudice sportivo si è parlato anche di un intervento di Gravina. Ma la situazione è diversa

Il caso Acerbi-Juan Jesus, con l’assoluzione del difensore dell’Inter da parte del giudice sportivo e con le nuove accuse lanciate ieri da quello del Napoli, tengono ancora banco. Nessuno si aspettava tutto questo, è evidente. Tant’è che le polemiche sono accese e la squadra campana ha deciso di scendere in campo contro l’Atalanta senza il patch contro il razzismo che ogni club ha sulle proprie maglie.

Dopo la presa di posizione del giudice sportivo, si è parlato anche di quello che sarebbe potuto essere un intervento da parte del presidente federale Gabriele Gravina. Niente di tutto ciò, a quanto pare. Visto che oggi un quadro, ben dettagliato, lo fa la Gazzetta dello Sport in edicola.

Acerbi-Juan Jesus, punto esclamativo

Gravina infatti, si legge, non ha nessuna intenzione di modificare la decisione del giudice sportivo Mastandrea. A differenza di quanto aveva fatto con Lukaku, annullando la squalifica che gli era stata comminata dopo i fatti in Juve-Inter in Coppa Italia. Stavolta però il presidente federale non andrà contro quella che è una decisone messa nero su bianco durante questa settimana.

Il caso sportivo, insomma, si chiude in questo modo. Acerbi già contro l’Empoli potrà scendere in campo nel match di lunedì sera che chiuderà il turno di pasquetta e Inzaghi non perde un elemento importante per la sua rosa in questa corsa finale allo scudetto. Dall’altro lato il Napoli, come abbiamo letto, è irritato. E chissà, magari ci potrebbe essere qualche strascico diverso.