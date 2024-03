Calciomercato Juventus, accordo raggiunto: “mister muscolo” ha detto sì

Calciomercato Juventus, il direttore sportivo Giuntoli per prima cosa vuole provare a sistemare il centrocampo.

Se la sosta di due settimane sia stata realmente utile per riorganizzare le idee e ritrovare lo spirito della prima parte della stagione lo sapremo solo tra due giorni. Sabato la Juventus tornerà in campo per sfidare la Lazio all’Olimpico. Una gara delicata per entrambe.

I biancocelesti durante la pausa hanno cambiato guida tecnica, accogliendo Igor Tudor, uno che la Juventus la conosce molto bene avendo vestito la maglia biancoera per ben 9 lunghe stagioni (interrotte da un’esperienza a Siena). Il tecnico croato, seppur solo per un anno, è stato pure seduto sulla panchina della Signora, come vice di Andrea Pirlo. E dopo le avventure agrodolci di Verona e Marsiglia ha deciso di abbracciare una nuova sfida. Ironia della sorte, nei prossimi 30 giorni la Juventus l’affronterà tre volte. Prima in campionato e poi due volte in Coppa Italia, con le due squadre che si contenderanno l’accesso in finale. Danilo e compagni si troveranno di fronte un avversario che ha voglia di voltare pagina e soprattutto che crede ancora nella qualificazione ad una competizione europea.

Calciomercato Juventus, Goretzka avrebbe accettato

Dal canto suo, la Juventus deve ricominciare ad accelerare se non vuole correre il rischio di essere riacciuffata dalle inseguitrici, che ora sono Bologna e Roma.

L’obiettivo della qualificazione alla prossima Champions League è troppo importante e non può essere fallito. Se i bianconeri vogliono rinforzare la rosa e tornare competitivi su tutti i fronti – nonché evitare di dover vedere i migliori – hanno bisogno degli introiti della competizione più ricca e prestigiosa d’Europa. Solo così riusciranno a fiondarsi su quei giocatori che Cristiano Giuntoli segue da tempo. Uno di questi è Leon Goretzka del Bayern Monaco: in estate il tedesco potrebbe lasciare la Baviera e secondo la Bild gradirebbe un’esperienza in Italia. Alla Juve, adesso, non rimane che provare a convincere i bavaresi.