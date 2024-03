Elisabetta Canalis, la primavera inizia col botto: in tilt per pizzo e trasparenze

Elisabetta Canalis e la primavera, un connubio che non delude mai: la clip su Instagram ha lasciato senza fiato i follower dell’ex velina.

La trasferta europea si è ufficialmente conclusa. Ha trascorso qualche giorno a Milano, poi a Palma Di Maiorca. Infine, ha fatto ritorno nel suo Paese per goderselo un altro po’, prima di rientrare ufficialmente a Los Angeles e di riabbracciare la figlia e il compagno, con cui condivide la passione per la boxe.

Al suo arrivo al di là dell’Oceano, Elisabetta Canalis ha iniziato, nel vero senso della parola, a scatenarsi. Sembra non avere più freni l’ex velina di Striscia la notizia, che ci sta letteralmente bombardando di contenuti e video ad altissima temperatura. Molti dei quali, probabilmente, risalenti proprio al suo viaggio, appena conclusosi, in Europa.

Durante la trasferta la showgirl di origini sarde ha posato per gli shooting più svariati e ci sta deliziando, adesso, con delle foto che definirle indimenticabili sarebbe un vero e proprio eufemismo. E anche di video, giusto per non farci mancare niente e per celebrare nel migliore dei modi l’arrivo della Primavera e l’addio a cappotti e capi di abbigliamento ingombranti e poco sexy.

Elisabetta Canalis a tutto pizzo: l’intimo primaverile è top

La Canalis sarebbe sensualissima con indosso qualunque cosa, ma l’avvento della bella stagione ci ha permesso di rivederla, finalmente, nella veste nella quale, ammettiamolo, la preferiamo un po’ tutti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_)

Elisabetta collabora come noto con diversi brand di intimo: in occasione del lancio della collezione primaverile di uno di essi abbiamo avuto l’onore di ammirarla, pertanto, in un video remix in cui sfoggia completini da urlo. Il colore dominante è il bianco, declinato però nei tessuti più disparati.

Tra body con inserti trasparenti, reggiseni di pizzo e minuscoli perizoma, ce n’è proprio per tutti i gusti. Uno spettacolo, dal primo all’ultimo minuto, che il popolo dei social sarà stato ben lieto di godersi. Perché la primavera, e questa clip ne è la testimonianza, in fin dei conti non ci delude mai.