Primo regalo in mediana, capolavoro Juventus: le cifre dell’accordo

Primo regalo di Giuntoli per la mediana: la Juventus ha un accordo di massima col calciatore

In estate il centrocampo della Juventus potrebbe essere completamente rivoluzionato dal mercato.

A partire dal possibile addio a parametro zero di Adrien Rabiot che dovrà necessariamente essere sostituito da un profilo di spessore. Rientrerà Nicolò Fagioli dopo la squalifica per calcio scommesse, potrebbe invece partire Manuel Locatelli che ha diversi estimatori anche all’estero. La lista dei centrocampisti nel radar di Giuntoli è già molto ricca, se pur alcuni calciatori abbiano prezzi fuori portata per la società bianconera. Uno dei nomi caldi per il centrocampo della Juventus continua ad essere quello di Lewis Ferguson.

Juventus, le cifre dell’accordo con Ferguson: pronto un quadriennale

Lo scozzese classe ’99 sta facendo una grande stagione in Serie A con la maglia del Bologna, come dimostrando i 6 gol e 4 assist collezionati fino ad ora.

Pedina fondamentale dello scacchiere di Thiago Motta, Ferguson sta dimostrando di essere un calciatore completo: bravo nell’inserimento senza palla, nel mandare a rete i compagni ma anche nel trovare lui stesso la porta con facilità. Come riportato dall’insider ‘Enganche’, ci sarebbe un accordo di massima tra la Juventus e Ferguson per un quadriennale con opzione per il quinto anno. Il centrocampista andrebbe a percepire uno stipendio netto tra i 2,8 milioni e i 3,2 milioni di euro, che diventerebbero circa 3,5 milioni con la presenza dei bonus. Insomma, quella della Juve sembra essere una proposta molto allettante che difficilmente Ferguson potrà rifiutare. Il suo contratto, però, scadrà nel 2027, di conseguenza il Bologna ha il potere di poter scegliere se accettare o meno la proposta dei bianconeri.

🚨 Aggiornamento Lewis #Ferguson – #Juventus: l’accordo presente tra il centrocampista scozzese e i ⚪️⚫️ é un quadriennale con opzione per un ulteriore quinto anno. Cifra annuale dello stipendio netto: tra i 2,8 e i 3,2 a salire a 3,5 milioni totali coi bonus. — 𝑬 𝑵 𝑮 𝑨 𝑵 𝑪 𝑯 𝑬 (@cuadrodecruijff) March 28, 2024

Il club emiliano chiede almeno 25-30 milioni di euro per Ferguson, una cifra che la Juventus non sborserebbe a cuor leggero. Soprattutto perché il primo nome della lista per il centrocampo è quello di Teun Koopmeiners. Senza dimenticare i sondaggi per Jorginho e Khephren Thuram che presto potrebbero diventare qualcosa di più che un semplice interesse.