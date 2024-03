La big si autoesclude dal campionato: l’epilogo riscrive la stagione

Il club turco fa sul serio e minaccia di abbandonare il campionato: ecco cosa sta succedendo

Lo scorso 17 marzo i tifosi del Fenerbahce sono stati assaliti dai tifosi del Trabzonspor, nell’ultima gara prima della sosta per le nazionali.

In quella occasione il club di Istanbul ha vinto 3-2 contro i padroni di casa ed è stato vittima di fatti molto spiacevoli che poco o nulla hanno a che fare con lo sport. Quanto successo domenica scorsa rischia di compromettere la stagione del Fenerbahce. Il presidente Ali Koc infatti ha minacciato l’uscita di scena dal campionato turco, come si evince dalle sue parole molto ferme rispetto a quanto accaduto domenica scorsa: “Quello che è successo è una vergogna e come Fenerbahce siamo le vittime. Dobbiamo salvare il nostro futuro, vedremo cosa succederà ma una cosa voglio dirla: non c’è posto per il Fenerbahce in SuperLig“.

Dichiarazioni chiare e dirette, quelle del presidente del Fenerbahce che ha dato un segnale molto forte a tutto il campionato e al mondo del calcio in generale.

Il 2 aprile, data in cui è stata convocata un’Assemblea straordinaria all’interno del club, presumibilmente arriverà una decisione definitiva. Il club di Istanbul rischia anche la licenza Uefa in caso di ritiro dal campionato e sta meditando anche altri soluzioni per dare un segnale dopo quanto accaduto nei giorni scorsi. La società starebbe valutando anche di chiedere l’iscrizione ad un altro campionato, con priorità alla Liga spagnola. Attualmente è solo un’idea del club turco e nulla più. Dal momento che ne la Federazione spagnola ne il presidente della Liga Tebas sarebbero stati ancora contattati, come si apprende anche dalla stampa turca. In alternativa alla Liga, il Fenerbahce valuta anche la richiesta ad altri campionati: quello francese, quello olandese o quello belga. Il braccio di ferro tra il Fenerbahce e la federazione turca potrebbe proseguire ancora a lungo.