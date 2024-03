Inter-Juventus, partita persa e nuova conferma: decisione choc

Cosa cambia adesso? Tutti i dettagli della situazione.

La Supercoppa Italiana del 2025 manterrà la sua formula Final Four, confermando così il successo della recente edizione e portando avanti l’innovazione introdotta. Questo è quanto è emerso dall’assemblea della Lega Serie A tenutasi oggi, secondo quanto riportato da fonti attendibili come Calcio e Finanza.

Nonostante alcune incertezze iniziali, la decisione di mantenere quattro squadre in lizza per il titolo è stata accolta con favore, anche se alcuni club, tra cui l’Inter, hanno espresso delle riserve riguardo al fitto calendario della prossima stagione, densificato dalle nuove competizioni come la Champions League ampliata e il rinnovato Mondiale per Club.

Così cambia la nuova Supercoppa

Le date fissate per l’evento sono il 3-4 gennaio per le semifinali e il 7 gennaio per la finale, mentre le partite di campionato rinviate saranno recuperate nel mese successivo, febbraio 2025. È importante notare che la Supercoppa italiana continuerà ad essere disputata in Arabia Saudita, come parte di un accordo che prevede quattro edizioni del torneo nel Paese nei prossimi sei anni. Quanto alle squadre partecipanti, l’Inter, attuale campione in carica, sembra già essere certa della sua presenza, insieme al Milan, attualmente secondo in classifica. Gli altri due posti saranno assegnati alle finaliste della Coppa Italia. Al momento, Juventus e Lazio si contendono uno di questi posti, mentre Fiorentina e Atalanta si contenderanno l’altro.

In attesa di conferme ufficiali e possibili variazioni nelle posizioni di classifica, questo è lo stato attuale delle squadre qualificate per la Supercoppa italiana 2025:

Inter – Prima in Serie A

Milan – Seconda in Serie A

Juventus/Lazio – Finalista Coppa Italia

Fiorentina/Atalanta – Seconda finalista Coppa Italia

Resta da vedere quale di queste squadre avrà l’onore di sollevare il trofeo al termine della competizione, in un evento che si preannuncia carico di spettacolo e emozioni per i tifosi del calcio italiano.