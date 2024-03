Juventus, Allegri lancia Kean e avverte: “Questa è la quota Champions”

Lazio-Juventus, mister Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Roma: sfida cruciale per i bianconeri.

Mister Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio, una sfida che in certo senso, ora, può essere cruciale anche per perseguire l’obiettivo della qualificazione in Champions per la prossima stagione.

Di seguito, ecco cosa ha detto mister Allegri rispondendo alle domande dei giornalisti:

Dobbiamo invertire la tendenza, e lo possiamo fare solo noi. In questo momento bisogna restare focalizzati sul presente. Dobbiamo mantenere l’entusiasmo che serve per affrontare l’ultima parte di stagione. La squadra non ha mai smesso di cercare di far bene.

La squadra è rientrata bene, adesso partono i 55 giorni che ci porteranno al rush finale del campionato. Iling? Ha giocato molto quest’anno, sta facendo un bel percorso di crescita, sono molto contento. Mi aspetto molto anche da Kean, che vorrà guadagnarsi un posto in Nazionale per l’Europeo. Ora è a posto fisicamente, domani gioca titolare.

Domani è un bel test, e dovrà essere l’inizio per quello che saranno le partite future.

La quota Champions è 70, 59 non bastano. Ma soprattutto, quel che conta è tornare a fare punti, perché vincere aiuta a crescere singolarmente e come squadra.

Tudor è un allenatore che ha fatto molto bene, troveremo una squadra mentalmente pronta per una partita aggressiva, perchè il cambio dà sempre qualche cosa in più. Hanno tanti giocatori con soluzioni offensive importanti.

Nel calcio se vinci sei un bravo ragazzo ma se perdi… le parole di Scanavino mi hanno fatto piacere. Ora siamo in un momento cruciale.