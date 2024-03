Juventus, infortunio in allenamento: Lazio a serio rischio

By

Juventus, infortunio in allenamento per uno degli uomini a disposizione di Massimiliano Allegri. La gara di domani contro la Lazio è a rischio

Domani la Juve affronta all’Olimpico la Lazio di Tudor – al debutto sulla nuova panchina – e Allegri deve fare i conti con quegli uomini che a Roma non ci saranno. E non sono pochi.

Intanto, il tecnico livornese, deve praticamente inventarsi l’attacco: senza Milik e Vlahovic dovrebbero giocare Kean e Chiesa con Yildiz unico elemento in panchina che può essere schierato a gara in corso. Vedremo, molto lo si potrebbe anche capire dalle ultime indicazioni che dovrebbero arrivare nel corso della rifinitura dalla Continassa. E, Allegri, secondo le informazioni che sono state riportate dalla Gazzetta dello Sport, potrebbe pure aver un altro problema in un’altra zona del campo.

Juventus, stop per Alex Sandro: è in dubbio

Sì, perché Alex Sandro a quanto pare è a serio rischio per la gara di domani. Il difensore brasiliano avrebbe accusato un affaticamento muscolare in allenamento quindi la sua convocazione non è certa. Magari potrebbe anche partire con la squadra verso Roma – di solito questi problemi si possono risolvere velocemente – ma difficilmente vedrà il campo. Almeno dal primo minuto.