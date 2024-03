UFFICIALE Juventus, accordo con la stella: c’è la firma

UFFICIALE Juventus, accordo con la stella. Una Società dove convivono diverse anime, tutte con l’identica voglia di vincere. Sempre.

La Juventus è una. Ma al suo interno ve ne sono tre, Diverse, ma aventi la stessa anima a strisce bianconere. La prima squadra, la seconda squadra o Next Gen e poi la Juventus Women, il volto femminile del club.

Il volto decisamente più giovane dell’universo Juventus, nato nel 2017. Un attimo soltanto ed anche la Juventus Women ha immediatamente compreso come la vittoria ‘non è importante, ma è l’unica cosa che conta’.

Cinque scudetti, tre Coppe Italie e quattro Supercoppe nazionali. Tanto per gradire e tanto per far comprendere a tutti che sono anche loro Juventus. Oggi è una giornata importante per la squadra femminile bianconera. Un giorno da cerchiare in rosso sul calendario.

“Ci sono storie d’amore lunghe, uniche ed appassionate. Quella tra la Juventus Women e Cristiana Girelli raccoglie tutti questi aggettivi, elevando il concetto di appartenenza. E’ ufficiale il rinnovo della numero 10 bianconera fino al 2025, con opzione di prolungamento al 2026; una notizia che rafforza il legame dell’attaccante con il mondo juventino“.

Queste le parole che hanno annunciato ufficialmente la firma più attesa dell’attaccante più prolifica nella storia della Juventus Women. Cristiana Girelli ha realizzato 116 reti, alzato numerosi trofei e determinata ad alzarne tanti altri.

Questo perché: “Il futuro lo vedo in bianco e nero, spero ci siano ancora tantissime vittorie da regalare a questa società e ai nostri tifosi. Nel futuro vedo momenti belli come quelli che abbiamo vissuto finora“.

Nelle parole di Cristiana Girelli c’è tutta la passione per i colori bianconeri e la piena consapevolezza di aver fatto completamente sua la filosofia della società bianconera dove la vittoria più bella è sempre… la prossima.

Cristiana Girelli numero 10 come Michel Platini, Roberto Baggio e Alessandro Del Piero. E come loro lo erano per i ragazzi, lei è diventata un punto di riferimento, un esempio da seguire per tutte le ragazze più giovani.

Probabilmente non lo dirà mai, ma in cuor suo, Cristiana Girelli, sa che è questa la rete più bella.