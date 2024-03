Bigiotteria Inter, arriva il nuovo gioiello: game over Juventus

Nuovo duello di mercato all’orizzonte tra Juventus e Inter: Marotta ha puntato il gioiello per il dopo Dumfries

L’Inter è a caccia del sostituto di Denzel Dumfries per la fascia destra e dopo l’innesto di Buchanan potrebbe arrivare un altro giovane esterno che, però, piace anche alla Juventus.

Il giocatore in questione è Michael Kayode, uno dei giovani nel radar della Juventus. Il classe 2004 della Fiorentina, subentrato a Dodo a inizio stagione, ha dimostrato di avere ottime qualità, oltre che doti atletiche importanti. Vincenzo Italiano gli ha dato fiducia e il ragazzo si è subito calato nella parte, mostrando di non sentire l’impatto con la Serie A.Fin ora ha collezionato 4 assist e ha anche trovato il suo primo gol in Serie A (26 febbraio contro la Lazio).

Il suo profilo è nel taccuino di Cristiano Giuntoli per giugno ma, come riportato da La Gazzetta dello Sport, anche l’Inter sarebbe sulle sue tracce. I nerazzurri in estate saluteranno, con ogni probabilità, Denzel Dumfries che potrebbe portare un buon bottino nelle casse del club. L’olandese andrà in scadenza a giugno 2025 e l’Inter potrebbe decidere di sacrificarlo a fine stagione, così da non rischiare di perderlo a parametro zero tra un anno.

Juventus, l’Inter si inserisce per Kayode: erede di Dumfries

Kayode sarebbe quindi il sostituto ideale di Dumfries, per condividere la fascia con Matteo Darmian e con Tajon Buchanan, neo acquisto di gennaio e che certamente l’anno prossimo troverà maggior spazio nello scacchiere di Simone Inzaghi.

La Fiorentina, però, non intende fare sconti per il terzino italiano che ha proprio un passato nella Juve, avendo giocato nel settore giovanile bianconero tra il 2014 e il 2018. Ad oggi la sua valutazione è di circa 15 milioni di euro ma la cifra potrebbe aumentare in questi ultimi mesi. Per caratteristiche Kayode si adatterebbe bene sia nel sistema della Juve che in quello dell’Inter. Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno messo il classe 2004 della Viola in cima alla lista per rimpiazzare Dumfries. Si prospetta un duello di mercato piuttosto agguerrito tra Inter e Juve in vista del calciomercato estivo.