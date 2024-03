Super scambio Juventus-Inter: un attaccante nell’affare

Suggestione scambio tra Juventus e Inter: Giuntoli e Marotta ci pensano per l’estate

La Juventus è concentrata sul fronte rinnovi ma anche in ottica uscita la dirigenza sta valutando diverse situazioni.

Alex Sandro è certo di partire a giugno, non avendo rinnovato il contratto in scadenza a giugno. Anche Filip Kostic è destinato a lasciare la Continassa, così come Moise Kean che dopo il mancato trasferimento all’Atletico Madrid quando tutto sembrava fatto, potrebbe spingere per andare via a fine campionato. L’attaccante ha appena recuperato da un infortunio piuttosto lungo ma è evidente che nelle gerarchie di Allegri sia l’ultimo della lista, superato sia da Milik che da Yildiz.

Come riportato durante la diretta di calciomercato.it dal giornalista Giorgio Musso, nel futuro di Kean non è da escludere il trasferimento a Milano.

Juventus, suggestione scambio Kean-Dumfries con l’Inter

“Kean è uno dei giocatori che non rientra nei progetti futuri della Juventus. E’ tra i possibili partenti per giugno. Ha una valutazione di circa 20 milioni di euro, una soluzione ponte potrebbe essere quella del rinnovo per poi girarlo in prestito.

Si era avvicinato alla Fiorentina per gennaio, c’era in ballo il Monza. Kean però cercava un club importante per rilanciarsi anche in chiave Europeo”. Giorgio Musso ha proseguito: “Anche il Milan da un pò di tempo a questa parte ha un occhio di riguardo per Kean. Non è escluso, però, un possibile scambio con Denzel Dumfries. Entrambi hanno due situazioni contrattuali simili, anche l’olandese è in uscita dall’Inter.

Al momento è solo un’ipotesi ma chissà che Giuntoli e Marotta non possano valutare uno scambio Kean-Dumfries per evitare anche di perdere i rispettivi giocatori a parametro zero tra un anno. I nerazzurri stanno valutando anche altre piste per l’uscita del terzino destro. La Juve cerca anche un profilo con quelle caratteristiche e Dumfries potrebbe fare al caso dei bianconeri sia come quarto di difesa che come quinto a tutta fascia, suo attuale ruolo nell’Inter”.