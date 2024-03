Minaccia Isis in Germania: allarme prima del match, la polizia fa chiarezza

Si riparte con i vari campionati in giro per il mondo dopo la pausa che c’è stata per gli impegni delle varie nazionali.

In serie A già dall’ora di pranzo le partite si stanno susseguendo e senza ombra di dubbio i tifosi della Juventus hanno atteso con ansia l’arrivo delle 18 per rivedere all’opera i propri beniamini nel confronto con la Lazio dell’ex Igor Tudor.

Riparte dunque la giostra delle emozioni che soltanto il calcio sa regalare. Siamo entrati nella fase più calda della stagione, con tutte le squadre che puntano a tagliare i loro traguardi. E poi non bisogna dimenticare che siamo ormai alle fasi conclusive anche dei tornei internazionali, dove non c’è però la squadra di Allegri. Ci aspettano settimane roventi.

L’Isis “minaccia” Bayern Monaco-Borussia Dortmund

Purtroppo il clima di paura e incertezza che si respira nel mondo per via delle varie guerre in corso rischia di ripercuotersi anche sul calcio. Tutti quanti siamo a conoscenza di quanto è accaduto in Russia nei giorni scorsi, con un attacco terroristico che ha causato più di cento morti a Mosca.

Secondo quanto riportato dalla Bild, ci sarebbe una partita finita proprio nel mirino dell’Isis, si tratta del big match di Bundesliga tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Ieri infatti il canale di propaganda terroristico ha pubblicato una foto di tifosi davanti all’Allianz Arena bavarese indicati con un bersaglio rosso. La polizia di Monaco aumenterà il personale di sorveglianza e lo stesso Bayern ha già fatto sapere di essere a conoscenza della vicenda.