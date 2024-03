Calciomercato Juventus, Giuntoli sfida la Premier: 45 milioni di euro

Giuntoli sfida la Premier League. Il mercato della Juventus dovrà fare i conti con oggettive difficoltà, ma si prova ugualmente a pensare in grande.

Se questo è ‘l’anno zero’ per la Juventus, ripartita dopo il forzato ‘reset’ causato dalle conseguenze dell’inchiesta Prisma, la prossima stagione sarà la ‘numero uno’, quella della ‘vera’ ripartenza.

I tratti della nuova Juventus sono ancora sfumati poiché sono ancora troppi gli interrogativi che attendono risposta. La matematica certezza di partecipare alla prossima Champions League darebbe ulteriori, e decisivi, impulsi al nuovo progetto.

Occorre, però, attendere ancora. Lo scadente rendimento della formazione bianconera negli ultimi due mesi ha comportato anche questa ‘spiacevole’ conseguenza. Le idee ci sono, ma vanno alimentate concretamente e la Champions darebbe le necessarie ‘garanzie’.

Cristiano Giuntoli, ed il suo staff di collaboratori, è al lavoro per provare, nonostante le incertezze di cui sopra, a marcare taluni tratti della Juventus che verrà. Il volto della nuova Juventus inizierà a trasformarsi partendo dal centrocampo.

E’ in quello porzione di campo che la società bianconera proverà ad investire di più e meglio. E se i nomi sono pochi, e sempre gli stessi, da tempo, è sempre lo stesso anche il pericolo numero. Per la Juventus, ma non soltanto.

Giuntoli sfida la Premier League

Il centrocampo. Un problema che sembra non trovare soluzione in casa Juventus. Già durante la sessione di mercato invernale Giuntoli era alla ricerca di un centrocampista che potesse sopperire alla doppia mancanza di Paul Pogba e Nicolò Fagioli.

In estate il problema si ripresenterà, ma questa volta il direttore tecnico bianconero farà di tutto per acquisire almeno un grande nome per la mediana bianconera. Un centrocampista presente nella mente di Giuntoli, ben prima di Teun Koopmeiners, è Khéphren Thuram.

Le ultime notizie sul centrocampista del Nizza e della nazionale francese, classe 2001, ce le fornisce caughtoffside.com. Il secondogenito dell’ex fuoriclasse bianconero Lilian, ha da poco cambiato agente, avendo ‘sposato’ la Sport Cover.

Questo sembra aver riacceso l’interesse, in realtà mai sopito, per il centrocampista francese, soprattutto in Premier League dove il suo nome è stato accostato al Liverpool. I Reds, così come la Juventus, ed altri club inglesi, proveranno a portarlo via dalla Francia.

Khéphren Thuram ha il contratto in scadenza a giugno del 2025, ma nonostante ciò la sua valutazione è decisamente alta: 40-45 milioni di euro. Un obiettivo per pochi. E la Juve?