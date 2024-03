“Esonero Allegri”: l’annuncio arriva in diretta

Ultimissime notizie sul futuro dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Ecco tutti i dettagli riguardo il possibile esonero.

La panchina di Massimiliano Allegri è a rischio? I numeri dicono di sì. Rendimento al di sotto delle aspettative per i bianconeri che sono in caduta libera. In questo girone di ritorno la squadra ha raccolto davvero pochi punti e a otto giornate dalla fine del campionato c’è il rischio che possa saltare, clamorosamente, la qualificazione alla prossima Super Champions League.

Allegri ha predicato calma nel post partita di Lazio Juventus. La sconfitta nel finale è arrivata al termine di una prestazione pessima da parte dei bianconeri che, nel secondo tempo, non si sono mai resi pericolosi. Suoi social i tifosi si sono scatenati: il primo impuntato è Massimiliano Allegri. Per tanti è lui il principale responsabile di questa debacle. Ecco perché una parte della tifoseria chiede a gran voce l’intervento della società con l’esonero immediato del tecnico.

Juventus: futuro Allegri, cosa succede adesso

Una sola vittoria nelle ultime nove partite. Rendimento al di sotto delle aspettative per la Juventus che è in un momento di grande difficoltà. Allegri rischia davvero l’esonero? Ecco nuovi aggiornamenti riguardo il destino dell’allenatore dei bianconeri che è finito sul banco degli imputati.

Il giornalista, tifoso bianconero e vicino all’ambiente juventino, Luca Fausto Momblano nel corso della trasmissione Qsvs su Telelombardia, al termine della partita Lazio Juventus ha detto la sua riguardo il futuro di Massimiliano Allegri.

“Già prima ero preoccupato per la qualificazione in Champions, adesso lo sono ancora di più. E’ tutto compromesso. Io stasera esonererei Allegri”.

Messaggio chiaro da parte di Momblano condiviso dalla stragrande maggioranza dei tifosi della Juventus, preoccupati da questo trend negativo con 10 punti nelle ultime 10 di Serie A. Media da retrocessione per la Juventus che ha iniziato in malo modo il girone di ritorno, perdendo tutto il vantaggio accumulato sulle inseguitrici. Bologna e Roma possono avvicinarsi ulteriormente per un finale di stagione intenso che vede la Juventus immischiata nella corsa alla qualificazione per la prossima Champions League.

In caso di mancata qualificazione, potrebbero cambiare i piani del club bianconero che sta già lavorando al futuro. I mancati introiti Uefa, comprometterebbero il progetto di Cristiano Giuntoli. C’è dunque attesa per quanto riguarda la decisione del club: in tanti chiedono un intervento forte con l’esonero di Allegri. Anche se questa possibilità è assai remota. Da ambiente Juve non filtra alcuna questa ipotesi con la società che, nei prossimi giorni, manifesterà la vicinanza alla squadra che già martedì sarà protagonista, sempre contro la Lazio, nella semifinale d’andata di Coppa Italia.