Juventus, Allegri come Conte: “Dimissioni”

Ancora un passo falso per una Juventus che proprio non riesce a risollevarsi dopo le battute a vuoto degli ultimi due mesi.

I bianconeri stanno davvero gettando alle ortiche la stagione dopo aver giocato una prima parte davvero oltre le aspettative. Contro la Lazio è arrivata in pieno recupero una sconfitta che non permette di muovere la classifica e anche anzi aumenta il divario dal Milan, attualmente al secondo posto.

E’ un momento decisamente delicato per la Juventus. Si sta rallentando paurosamente la marcia verso quello che sembrava essere un obiettivo ampiamente alla portata come la conquista di un posto nella prossima Champions League. E invece dopo gli ultimi sciagurati risultati ora c’è il rischio di essere sorpassati dalle rivali. Ma i tifosi sono arrabbiati soprattutto per le prestazioni della squadra.

Juventus, Chirico su Allegri: “Formazione sbagliata, ha fatto capire di avere paura”

Il giudizio del giornalista Marcello Chirico de “Il Bianconero” nei confronti del tecnico della Juventus non è affatto tenero: “Con quella formazione hai fatto capire a Tudor che avevi paura, andando a fare contenimento. La Juve non ha fatto un tiro fino al 41′. La Lazio non è stata straordinaria, ci ha provato di più in un match che nessuno voleva perdere” sono le sue parole.

Aggiungendo poi nel corso del suo intervento: “Mi domando se un allenatore può essere confermato dopo questa sconfitta e 7 punti in 9 partite. Non c’è un cambiamento di rotta. E’ ora di dire basta anche da parte sua. Non è soltanto colpa sua, ha anche giocatori mediocri. Ma la nave sta affondando con lui al timone. Dovrebbe avere il coraggio di fare un passo indietro come hanno fatto Conte e Sarri”. Una linea di pensiero chiarissima che tanti tifosi bianconeri hanno condiviso sui social.