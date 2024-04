Carlos Tevez, un allenatore alla Conte per la Juventus

Carlos Tevez potrebbe magari essere un’idea per il futuro della Juventus. Un allenatore alla Antonio Conte. Ecco le rivelazioni sull’Apache

Con quel carattere che aveva in campo, scorbutico, spigoloso, sembra pronto a battagliare, erano pochi quelli che credevano che Tevez potesse fare l’allenatore alla fine della sua carriera da calciatore. E dopo un inizio un po’ così, da quando siede sulla panchina dell’Independiente, ha fatto capire a tutti che forse quelle caratteristiche che servono per stare in panchina ce le ha, eccome.

Ad intervistare il suo secondo, che si chiama (guarda il caso) Chiesa, ci ha pensato ultimouomo.com. Le parole del vice allenatore di Tevez fanno capire come il giocatore argentino sia cambiato rispetto a quando era lui a scendere in campo. E soprattutto svela come lo stesso ex centravanti abbia preso come modello il suo tecnico in bianconero.

Tevez prende esempio da Conte

Carlos Tevez – si legge nell’articolo – non ha preso spunto solamente da Carlos Bianchi che lo ha allenato quando era, agli esordi al Boca Juniors, ma anche e soprattutto da Antonio Conte.

L’Apache ha assimilato dal tecnico italiano tutto quello che c’era da prendere sotto l’aspetto tattico che metodologico. “L’Independiente di Tévez infatti è squadra organizzata, intensa, che pressa a tutto campo senza paura di dover affrontare l’uno contro uno in difesa”. Proprio come Conte, uno che proprio alla Juventus ha fatto vedere nel corso della sua carriera di essere un tecnico pronto a cambiare pelle, un tecnico che con il metodo arriva all’obiettivo, un tecnico che quando si scende in campo si aspetta solamente una cosa: che la sua squadra azzanni la partita, che pressi a mille all’ora, e che metta in pratica quello che in maniera importante si è preparato durante la settimana. Chissà, potrebbe essere un’idea per il futuro.