Rescissione UFFICIALE: la Juventus ha ‘previsto’ tutto

Rescissione ufficiale, l’ennesima di questa carriera. La Juventus aveva previsto tutto e riesce in questo modo a togliersi dai guai

Era arrivato a Torino portandosi dietro la nome di uno di quelli che avrebbero potuto rivoluzionare il calcio. Italiano e non solo. E la Juventus, anche per capirne le sue qualità, aveva deciso di mandarlo in prestito. Ma sin dall’inizio della sua esperienza italiana le cose non sono andate per il verso giusto.

Mohamed Ihattaren era arrivato in Italia nell’agosto del 2021. La Juventus lo aveva acquistato dal Psv per 1,8milioni di euro. Prestito alla Sampdoria – zero presenze – e poi ritorno in bianconero senza nemmeno in questo caso riuscire ad esordire. Passato in prestito all’Ajax, gioca Jong Ajax nell’aprile del 2022 un anno dopo, o quasi, la sua ultima partita. Un passaggio anche in Turchia, al Samsunspor, e un paio di giorni dopo la separazione. Fino al passaggio in Repubblica Ceca, allo Slavia Praga.