Scippo Juventus, Xabi Alonso in scacco: arriva il nuovo Mbappe

Scippo alla Juventus, Xabi Alonso pronto a fare scacco matto. I prossimi campioni di Germania prendono quello che è considerato il nuovo Mbappe

Tredici punti sul Bayern Monaco sono una vera e propria sentenza: il Leverkusen di Xabi Alonso si appresta a vincere – e con estremo merito – dopo oltre un decennio di dominio bavarese il campionato tedesco. E nelle scorse ore si è anche detto che proprio il tecnico spagnolo nonostante quelle che sono le sirene di molte big europee, dovrebbe rimanere in sella alle Aspirine.

Vedremo quello che succederà sotto questo aspetto anche se non tocca la Juventus questa decisione. Però, il mercato che la dirigenza si appresta a fare proprio al tecnico che vincerà quasi sicuramente il campionato coincide con quello che, in parte, avrebbe in mente di fare Cristiano Giuntoli. Sì, perché secondo le informazioni che sono state riportate da Footmercato.net, un obiettivo della Juventus è identico a uno del Bayer. In Francia lo chiamano il nuovo Mbappe.

Juventus e Bayer Leverkusen su Gomis

Il profilo è quello di Tidiamo Gomis, attaccante 17enne del Caen che si è messo in mostra con la nazionale Under 17 nello scorso Mondiale. In questa annata ha avuto un poco di problemi fisici che lo hanno costretto a saltare qualche partita, però a quanto pare rimane un profilo assai interessante.

C’è la Juventus su di lui, tant’è che si legge che i bianconeri hanno iniziato a parlare con l’entourage del giocatore per capire se ci sono i margini per portarlo a Torino. Ma a quanto pare il giovane attaccante preferirebbe andare in Germania, proprio al Leverkusen, in quel club che già la scorsa estate aveva cercato di prenderlo non riuscendoci, però, per via di un no secco da parte del club francese. Giuntoli ci proverà nel corso dei prossimi mesi, ma la sensazione è che una decisione sia già arrivata.