Formazioni ufficiali Juventus-Lazio: ritorno al passato, farà coppia con Vlahovic

Formazioni ufficiali Juventus-Lazio: le scelte di Allegri in vista della gara valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia.

Tutto pronto all’Allianz Stadium per il fischio d’inizio di Juventus-Lazio. Dopo aver perso negli ultimi secondi la sfida dell’Olimpico dello scorso sabato, i bianconeri cercano il pronto riscatto al cospetto dei biancocelesti. La sfida più importante, però, Vlahovic e compagni dovranno vincerla contro loro stessi.

Lontana parente di quelli ammirata nella prima parte di stagione, la compagine di Allegri è attesa da un banco di prova di cruciale importanza per il prosieguo della stagione. Nel caso in cui non dovesse arrivare un risultato positivo neanche questa sera, la panchina di Max Allegri diventerebbe più bollente che mai. Ad ogni modo, in occasione della sfida dell’Allianz Stadium contro la Lazio è da segnalare il ritorno dal primo minuto al 3-5-2, modulo che più di ogni altro ha dato garanzie in questa stagione. Al rientro dalla squalifica, Dusan Vlahovic affiancherà Federico Chiesa in attacco, che ha vinto il ballottaggio a discapito di Yildiz. A centrocampo Locatelli in cabina di regia, con Mckennie e Rabiot che fungeranno da cursori. Ecco le scelte di formazione:

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

LAZIO (3-4-2-1): Mandas; Patric, Romagnoli, Gila; Marusic, Guendouzi, Vecino, Zaccagni; Felipe Anderson, Luis Alberto; Immobile.