Nuova tegola per la Juventus: UFFICIALE, salta il ritorno

L’ingenuità costa carissimo. Non sarà a disposizione per la gara di ritorno di Coppa Italia contro la Lazio. Il motivo.

Da pochi istanti si è chiuso il primo tempo di Lazio-Juventus. La sfida dell’Allianz Stadium, come prevedibile, si sta rivelando molto complicata per gli uomini di Allegri, che faticano a trovare sbocchi nella loro manovra.

Pur non rischiando molto in fase di non possesso, i bianconeri stanno denotando una certa passività. La tensione è molto alta e le scintille non sono di certo mancate. Uno dei più nervosi è parso Federico Gatti, ammonito a cavallo della mezz’ora per un intervento assolutamente in ritardo. Ammonito, il difensore della Juventus salterà la gara di ritorno contro i biancocelesti in quanto diffidato. Cartellino giallo ineccepibile per il centrale italiano, che già in un’altra circostanza aveva rischiato di finire sul taccuino di Massa per un’entrata piuttosto al limite. Gatti dovrà essere bravo a dosare la sua foga per evitare di incorrere in un altro cartellino che peserebbe come un fardello sul prosieguo del match.