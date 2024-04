Ed è subito ex, scambio Juve improvviso: Federico Chiesa nell’affare

Giovanni Manna dalla Juventus al Napoli: cambia il futuro di Federico Chiesa, scambio possibile

Le indiscrezioni sull’approdo di Giovanni Manna a Napoli come nuovo direttore sportivo del club azzurro hanno alzato un polverone e aperto scenari del tutto nuovi.

L’attuale braccio destro di Cristiano Giuntoli sarebbe il prescelto di Aurelio De Laurentiis e farebbe il percorso inverso proprio di Giuntoli. La sua conoscenza dei giovani, avendo guidato la Next Gen, potrebbe essere l’elemento vincente per risollevare le sorti del Napoli. Una volta approdato nel club partenopeo, certamente Manna proverà a studiare un progetto da portare avanti durante il calciomercato estivo. Un programma che comprenda l’assalto ad alcuni giovani che già alla Juventus sta seguendo.

Juventus, Manna va al Napoli e punta Federico Chiesa: scambio con Raspadori?

Non è, però, escluso che Giovanni Manna, una volta arrivato a Napoli, possa fare un tentativo per Federico Chiesa.

Già in passato il figlio d’arte è stato accostato al club azzurro e ad oggi la sua situazione contrattuale con la Juventus è piuttosto particolare. In scadenza a giugno 2025, Chiesa non ha ancora rinnovato e il rischio per i bianconeri è che possa andare via a parametro zero tra un anno. La Vecchia Signora sta lavorando per raggiungere un ‘accordo ponte’ col calciatore, estendendo il suo contratto almeno di un anno, ragionando così sul futuro in maniera più rilassata.

A Manna piace molto Chiesa e potrebbe provare a portarlo proprio a Napoli. Di contro Giuntoli nutre grande stima nei confronti di Giacomo Raspadori, che lui stesso ha portato a Napoli dal Sassuolo. Chissà che non si possa imbastire uno scambio tra i due attaccanti italiani. Raspadori, però, ha un contratto fino al 2028 con il Napoli e quindi una situazione decisamente diversa rispetto a quella di Chiesa. I due attaccanti saranno compagni in estate con la Nazionale per prendere parte all’Europeo in Germania ma intanto anche il loro futuro potrebbe intrecciarsi. La Juventus preferirebbe confermare Chiesa ma non esclude la possibilità che il ragazzo lasci Torino in estate. Molto dipenderà anche dai risultati che il club otterrà da qui a fine stagione.