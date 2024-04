La Juventus sfreccia in corsia: scambio lampo per la rivelazione del campionato

Si muove in entrata il mercato della Juventus: i bianconeri sono in contatto per prendere un nuovo calciatore.

Scambio lampo per convincere la società a cedere uno dei suoi migliori calciatori. Contatti in corso fra intermediari che sono a lavoro per concretizzare questa trattativa che può portare dei benefici ai bianconeri, alla ricerca di un giocatore con quelle caratteristiche per completare il reparto arretrato.

Grandi manovra in casa Juve per la prossima stagione. Giuntoli sta lavorando in prima persona per portare in bianconero una serie di calciatori, capaci di alzare il tasso qualitativo della rosa. Si cercano difensori, centrocampisti e attaccanti.

Dal mercato italiano potrebbero arrivare diversi calciatori, in particolar modo da Bologna. Oltre a Thiago Motta, che resta l’obiettivo numero uno per la panchina della Juventus, la dirigenza sta seguendo con estrema attenzione anche alcuni giocatori che con il club rossoblù stanno disputando un ottima stagione.

Calciomercato Juventus: colpo dal Bologna

La Juventus guarda in casa Bologna per rinforzare la rosa per la prossima stagione. Ci sono diversi profili monitorati dagli scout bianconeri che dopo Ferguson e Calafiori, stanno seguendo con attenzione anche Posch.

E’ il nuovo obiettivo per la retroguardia con l’austriaco che può giocare sia come centrale difensivo che come terzino destro. E’ uno dei quei giocatori più utilizzati da Thiago Motta che continua ad essere nella lista della Juventus per la prossima stagione. Il tecnico è il nome numero uno in caso d’addio di Massimiliano Allegri,

Il giornalista Luca Fausto Momblano è intervenuto ai microfoni di Juventibus: ecco le sue dichiarazioni sul calciomercato della Juventus.

C’è un nome nuovo per la difesa della Juventus: dopo Calafiori, ecco l’ultima novità con Posch che è entrato con prepotenza nella lista mercato dei bianconeri. Il terzino è un difensore duttile, che può giocare sia come centrale che terzino.

“Emissario della Juventus è stato a colloquio con il Bologna per chiedere informazioni su Stefan Posch”.

“E’ un laterale destro di sostanza, che sa giocare bene a quattro. E’ un nome su cui sono state prese delle informazioni. Anche se, rispetto a Calafiori e Ferguson viene un pelo indietro. E’ successo negli ultimi dieci giorni”.

“Cosa il Bologna può pensare di prendere dalla Juventus? Barbieri e Facundo Gonzalez sono due nomi che piacciono a Sartori”.

Poi, il punto della situazione riguardo l’arrivo sulla panchina della Juventus di Thiago Motta.

“Per Thiago Motta le condizioni sono queste: triennale con opzione per il quarto anno. Percentuale permanenza Allegri? 0,88%. Abbiamo incroci di informazioni ed oggi è questa la notizia”.