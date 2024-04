La Juventus straccia l’Inter: “paradiso” da 60 milioni

Juventus, stavolta non ce n’è per nessuno. Con 60 milioni, è come toccare il cielo con un dito: l’Inter resta a bocca asciutta.

Era il luglio del 2012 quando la società decise di aprire un nuovo profilo sul social del momento. Instagram non era ancora la piattaforma popolatissima e “ricca” che è oggi, ma qualcuno ne aveva già intuito l’enorme potenziale. Nata come spazio in cui pubblicare foto impreziosite da filtri che non s’erano mai visti prima di allora, si è poi trasformato in un mondo a se stante che ha integrato le funzioni più disparate.

Oggi su Instagram si postano foto ma anche storie e, soprattutto, reels. Chi possiede un account sul social del gruppo Meta può quindi ambire ad avere un filo diretto con i propri follower. Come la Juventus, per l’appunto, che ha aperto il suo canale ufficiale poco meno di 12 anni fa e che, nel tempo, grazie ad esso si è avvicinata sempre più ai propri sostenitori. La pagine Instagram della Vecchia Signora è, oggi, un vero e proprio concentrato di notizie e di splendidi scatti, nonché di contenuti inediti che fanno felici, ogni giorni, i tifosi bianconeri.

Non ci stupisce affatto, quindi, che il profilo Instagram della Juventus vanti dei numeri da paura. 60,4 milioni di utenti del cyberspazio, pensate un po’, seguono la pagina bianconera, a riprova del fatto che la squadra torinese esercita sempre un fascino incommensurabile sul popolo del calcio e non solo.

Vola la Juventus: non ce n’è per nessuno

Grazie a questi numeri da capogiro, come se non bastasse, la società bianconera ha raggiunto un traguardo non indifferente. Nelle scorse ore, è circolata una classifica delle squadre di calcio più seguite su Instagram, e indovinate un po’ come si è piazzata quella che fa battere forte il nostro cuore?

La Juventus è appena entrata nella top 5 dei club più social del momento e, più precisamente, staziona in quinta posizione. Davanti a lei, al quarto posto, c’è il Manchester United, che vanta esattamente 3 milioni di follower in più: ne ha 63,3 milioni. È arrivato a quota 65, invece, il Paris Saint-Germain, che occupa il terzo posto di questa speciale classifica a tema calcistico.

Ne ha quasi il doppio il Barcelona, che ad oggi vanta la bellezza di 125 milioni di utenti che seguono il profilo ufficiale su Instagram. Sul gradino più alto della top 5 c’è però il Real Madrid, che con 153 milioni di follower è la società più seguita su Instagram. La sfida “italiana” l’ha vinta, ad ogni modo, la Juventus. Il Milan è al 17esimo posto della classifica con 15,9 milioni di fan, mentre l’Inter ne ha appena 11,3.