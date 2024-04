De Zerbi al posto di Allegri: Juventus di sasso

De Zerbi al posto di Allegri: negli ultimi giorni si è sparsa anche questa voce per il futuro della panchina bianconera. Ecco come stanno le cose

Allora, appare chiara una cosa, anche se nessuno ha mai dato ovviamente delle comunicazioni ufficiali. Massimiliano Allegri, nonostante abbia ancora un anno di contratto, il prossimo anno non dovrebbe essere il tecnico della Juventus.

Il condizionale è ovviamente d’obbligo, perché forse le cose potrebbero cambiare soprattutto se arrivasse la vittoria della Coppa Italia e la qualificazione alla prossima Champions League. Sì, in quel caso potrebbe stravolgersi tutto, anche se appare comunque difficile. La Juve, come sappiamo, dal proprio canto sta lavorando con forza alla possibilità di portare a Torino l’attuale tecnico del Bologna Thiago Motta. E prima vi abbiamo raccontato pure di quello che sarebbe stato un incontro tra Giuntoli e l’oriundo per parlare di mercato. Voci incontrollate per il momento, niente di certo. Mentre, la cosa certa, stando a quanto scritto da calciomercato.it, è che i bianconeri al momento non pensano proprio a De Zerbi.

La Juventus non pensa a De Zerbi

Si è parlato infatti negli ultimi giorni di un possibile interesse bianconero nei confronti dell’allenatore del Brighton. “Ma, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it nelle scorse ore, nonostante Giuntoli apprezzi De Zerbi, la pista Juventus, ad oggi, non è percorribile e non è stata battuta a livello informale né concreto da nessuno delle parti in causa”. In poche parole non c’è niente di vero. Quindi solo fantamercato.

De Zerbi inoltre ha una clausola rescissoria di 13milioni di euro per liberarsi dagli inglesi, una somma che i bianconeri non avrebbero nessuna intenzione di versare. Anche perché sappiamo quelli che sono i conti della Vecchia Signora in questo momento.