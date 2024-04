Icardi alla Juventus: “chiusura” definitiva, hanno detto basta

Icardi alla Juventus, alcuni quotidiani hanno di nuovo accostato il nome dell’ex attaccante dell’Inter al club bianconero.

Una Juventus rinvigorita dal successo con la Lazio in Coppa Italia adesso cerca di svoltare anche in campionato, dove l’ultimo successo risale addirittura allo scorso febbraio. Chiesa e Vlahovic, martedì scorso, hanno suonato la carica, permettendo alla squadra di Massimiliano Allegri di ipotecare la finalissima dell’Olimpico e di continuare a cullare il sogno di portare a casa un trofeo dopo tre anni di digiuno.

Sarebbe tutto inutile, tuttavia, se la Signora tornasse a deludere nel match, sempre molto sentito, contro la Fiorentina, anch’essa reduce dalla gara di Coppa Italia. La Viola ha offerto una delle migliori prestazioni stagionali contro l’Atalanta, aggiudicandosi il primo round (1-0). Difficile che gli uomini di Vincenzo Italiano possano giocare anche a Torino con la stessa intensità ma la Juventus deve comunque restare sul pezzo, cercando di approfittare di ogni minima occasione. I gigliati, infatti, sono abituati a concedere diverse occasioni da gol, qualunque sia l’avversario che hanno di fronte: affilano le lame i due grandi ex della partita, Vlahovic e Chiesa, che non hanno ancora segnato contro la loro vecchia squadra.

Una vittoria è indispensabile per scongiurare un eventuale sorpasso del Bologna, portatosi a -2 dai bianconeri, al terzo posto. La Juve non deve e non può fallire l’obiettivo del ritorno in Champions League.

Despite the last rumors Mauro #Icardi is not a #Juventus’ target. No talks between #Juve and his wife-manager Wanda Nara. The striker has received a very rich bid from a Saudi Club, but his priority is to stay at #Galatasaray. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 5, 2024