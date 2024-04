Scontro Juventus-Cristiano Ronaldo: arriva la sentenza definitiva

“Proprio per questo, un pronunciamento del Collegio in favore di Ronaldo, che vuole vedersi riconosciuta quella parte di stipendio non versata per la cosiddetta seconda manovra stipendi in merito alla stagione 2020/21, obbligherebbe la Juve a dover rimborsare questa somma togliendo risorse dirette al club, con grande rammarico di Cristiano Giuntoli che si troverebbe con il budget per il cartellino di un buon calciatore perso senza poter fare nulla. Ma i legali del club si dicono sereni anche grazie alla famosa Carta Ronaldo che però non sarebbe stata firmata dal portoghese, così da rendere nullo l’impegno del club di pagare al calciatore quella parte di stipendio in un secondo momento. Inoltre, pochi mesi dopo Ronaldo ha lasciato Torino, direzione Manchester United, e per acconsentire al trasferimento, come fanno tutti i calciatori, ha dovuto firmare un documento di “nulla più pretendere” dalla società bianconera, sollevando così il club da ogni potenziale pendenza in essere. Ed eccoci allo scontro davanti alla giustizia sportiva intentato dai legali di Ronaldo. Un contenzioso che, come detto, lascia tranquilla la Juve, come si legge nelle pagine della semestrale appena pubblicata: «Le pretese sono infondate, anche con il supporto dei propri consulenti e dell’esito degli approfondimento compiuti”.