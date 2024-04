Zirkzee bianconero, svolta lampo: doppietta Juventus

Zirkzee bianconero, il giovane attaccante olandese è tra i giocatori più ambiti in questo momento sul mercato: assalto in vista.

In Serie A c’è una squadra che è tornata a respirare aria d’alta classifica dopo oltre 20 anni. Stiamo parlando, e non potrebbe essere altrimenti, del sorprendente Bologna di Thiago Motta, al momento la quarta forza del campionato ed ormai favoritissimo per una storica qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

I rossoblù non finiscono più di stupire: lunedì scorso hanno travolto pure la Salernitana (3-0), portando a casa l’ottavo successo nelle ultime nove giornate. L’ascesa dei felsinei, però, non è affatto casuale. Sono, infatti, i primi frutti visibili di un progetto che la proprietà canadese ha avviato già diversi anni orsono. Se oggi può sognare in grande il Bologna lo deve principalmente al lavoro che è stato fatto nell’ultimo quinquennio. E la scelta di arruolare uno dei migliori dirigenti d’Italia come Giovanni Sartori, già artefice della “favola” Atalanta, va proprio in questa direzione. Gli emiliani sono stati lungimiranti anche per quanto riguarda Joshua Zirkzee, acquistato nel 2022 dal Bayern Monaco. L’attaccante olandese, oggi nel mirino di diverse big, potrebbe presto fare la fortuna del Bologna.

Zirkzee bianconero, primi contatti tra il Bayern Monaco e la Juventus

Già a quota 11 gol e 6 assist, il giovane centravanti fa gola a diverse squadre, anche se la sua vecchia squadra, il Bayern, ha una sorta di “prelazione” se il Bologna in estate dovesse convincersi a cederlo.

La cosiddetta “recompra” fissata a 40 milioni: sborsando questa cifra i bavaresi potrebbero rimettere le mani sull’olandese, anticipando le altre big. Su Zirkzee ci sarebbe anche il Milan ma, come ha riferito pochi minuti fa Gianluca Di Marzio, si sta muovendo pure la Juventus. Primi contatti tra la Signora e il Bayern Monaco: nel caso in cui il club tedesco esercitasse la recompra sarebbe disposto a trattare con i bianconeri.