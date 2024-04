Thiago Motta ‘tradisce’ la Juventus: la nuova panchina sorprende tutti

Potrebbero cambiare quindi i piani per il futuro di Thiago Motta? Ecco cosa filtra dall’operazione: i dettagli.

Il mercato estivo si profila ricco di sorprese e di movimenti tattici, con Thiago Motta al centro dell’attenzione. Il Bologna, determinato a trattenere il suo allenatore, si trova ad affrontare l’interesse crescente di due giganti europei: la Juventus e il Manchester United.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico italo-brasiliano ha catturato l’attenzione dei bianconeri, desiderosi di rinnovare la guida tecnica della squadra. Tuttavia, l’interesse della Juventus non rimane isolato, con il Manchester United che ora si inserisce prepotentemente nella corsa per assicurarsi le competenze di Motta.

Non solo la Juve, piomba il Manchester United

Il Bologna, conscio del valore e dell’importanza di Thiago Motta per il proprio progetto, sta facendo di tutto per trattenere l’allenatore, soprattutto se dovesse arrivare la qualificazione in Champions League. Tuttavia, la concorrenza agguerrita di club di altissimo profilo come la Juventus e il Manchester United rende la situazione estremamente complessa.

La Juventus, alla ricerca di un nuovo timoniere per la propria nave, e il Manchester United, desideroso di rinforzare la propria panchina con una figura di spicco, hanno entrambi individuato in Thiago Motta un potenziale candidato ideale. Il futuro di Thiago Motta rimane quindi avvolto nel mistero, con il Bologna che si trova ad affrontare una sfida di grande portata per mantenere salda la propria leadership tecnica. Resta da vedere quale sarà la decisione finale del tecnico sorpresa di questa stagione e quale squadra avrà la fortuna di assicurarsene i servigi. Certamente, adesso, la Juventus, che sembrava la big candidata, avrà una nuova pretendente al trono: il Manchester United, squadra molto ricca e ambiziosa che vuole ritornare ai vertici del campionato inglese. Rimaniamo in attesa di capire cosa succederà nel futuro di Motta, ora al centro del calciomercato allenatori.