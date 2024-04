Caos totale, il match dura un minuto: disertano la gara

Davvero clamoroso quanto successo in questo weekend calcistico, mentre ci stiamo avviando alla conclusione della stagione.

In serie A questo fine settimana ha visto diversi risultati a sorpresa, come il ko dell’Atalanta sul campo del Cagliari e il mancato successo del Bologna sul campo del Frosinone. Risultati che sicuramente sono stati accolti con il sorriso dalla Juventus, che deve conservare il suo piazzamento in zona Champions.

In Italia la zona Champions sta diventando sempre più interessante, così come coinvolgente è la zona retrocessione con tante squadre in pochi punti. Ma chi segue il calcio volge lo sguardo non solo al nostro campionato, ma anche a quel che succede in giro per il mondo.

Fenerbahce, protesta clamorosa: si ritira dopo un minuto!

E’ davvero clamoroso quanto accaduto questa sera in Turchia, dove era in calendario la Supercoppa di Turchia tra il Fenerbahce (dove milita l’ex juventino Bonucci) il Galasataray. La partita è però durata appena un minuto, con il successo che è andato ai giallorossi di Istanbul.

Perchè? Semplice. Il Fenerbahce si è presentato a questo incontro con i ragazzi dell’Under 19 per protesta nei confronti della federazione turca, con il quale il club è ormai in rottura da tempo. Non bisogna dimenticare di come il Fenerbahce sia stato aggredito dai tifosi del Trabzonspor appena qualche settimana fa. Il club aveva chiesto che la partita – già rinviata una volta perché programmata in Arabia Saudita – fosse arbitrata da un fischietto straniero. Richiesta non accolta. E così la società ha deciso di mandare in campo i ragazzi dell’Under 19. Ma dopo il gol di Icardi dopo appena 49 secondi il Fenerbahce ha lasciato il campo sancendo, di fatto, il successo del Galatasaray.