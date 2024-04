Firma UFFICIALE: l’indizio lo spinge alla Juventus

Aggiornamenti di calciomercato sul futuro del calciatore: ecco le ultimissime in merito al presunto arrivo in bianconero.

Nuova avventura per Nicolò Zaniolo. Il calciatore, attualmente in Premier League in prestito all’Aston Villa, in questa stagione ha giocato un totale di 34 partite con 3 gol segnati. Ecco come cambia il suo futuro in vista della prossima stagione. Arriva l’annuncio che lo spinge sempre di più vicino alla Juventus.

Nel corso di una recente intervista, Zaniolo ha manifestato la sua intenzione di tornare a vestire la maglia di un club di Serie A. Il calciatore, ancora sotto contratto con il Galatasaray, a fine stagione può cambiare aria. Quali sono le società pronte a prendere e scommettere sul trequartista? Alla lista delle pretendenti c’è anche la Juventus che è una delle società che, già in passato, ha manifestato interesse per l’ex Roma.

Quale futuro per Zaniolo? I dettagli

Difficilmente l’Aston Villa eserciterà il diritto di riscatto di Zaniolo, fissato a 22,5 milioni di euro. A questo, bisogna aggiungere anche i 15 milioni di bonus e gli altri 5, già dati, per il prestito.

Una maxi operazione presa in carico dall’Aston Villa e che con molta probabilità non andrà in porto, a causa dei costi esorbitanti. Ecco perché il giocatore tornerà ad essere di proprietà del Galatasaray che dovrà decidere il da farsi. Entra in ballo così, anche la Juventus che è tra i club interessati a Zaniolo. Intanto, arriva la prima ufficialità che avvicina sempre di più il giocatore ai bianconeri: la notizia è ufficiale.

Quale sarà il futuro di Zaniolo: ecco nuovi aggiornamenti sull’ipotesi di un ritorno in Italia, alla Juventus.

Come riportato da una nota ufficiale, Nicolò Zaniolo è diventato un nuovo atleta Adidas: “Annunciamo con grande entusiasmo questa partnership, un lavoro ottenuto con grande spirito di squadra da parte della VGAsport”. L’agenzia sportiva, fondata da Claudio Vigorelli, e che ha tra i suoi clienti anche l’ex Roma, ha sottoscritto un contratto di pubblicità fra Zaniolo e l’Adidas.

Il brand sportivo tedesco, in Italia, veste le maglie di due importanti società: la Juventus e la Roma che hanno come sponsor tecnico l’Adidas. Difficile pensare un ritorno in giallorosso, ecco perché resta sullo sfondo la pista che porta alla Juventus Zaniolo. Il calciatore, già cercato negli anni scorsi dal club bianconero, può pensare di tornare in Serie A e vestire la maglia della Vecchia Signora. A maggior ragione dopo l’intesa raggiunta con l’Adidas, sponsor tecnico della Juve e da poco anche del giocatore.