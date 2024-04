Juventus, Allegri ridimensiona Yildiz: “Un buon cambio”

Le parole di Allegri su Kenan Yildiz a pochi minuti da Juventus-Fiorentina: ridimensionamento per il turco

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Juventus-Fiorentina, in programma alle 20:45 all’Allianz Stadium.

L’allenatore della Juventus ha parlato del momento della squadra ma anche di alcuni singoli, tra cui Vlahovic e Yildiz. Il primo partirà titolare contro la Viola, nel più classico del match degli ex, così come Chiesa, anche lui con un passato nella Fiorentina. Yildiz, invece, si accomoderà in panchina. “Per quanto riguarda l’allenamento la squadra si è sempre allenata bene. Stasera è una partita difficile, la Fiorentina gioca bene e quindi bisognerà fare una gara giusta. Ultimamente abbiamo sbagliato un po di partite e toccherà rimediare perché la gara di stasera è molto importante per centrare il nostro obiettivo”.

Juventus, Allegri chiarisce su Yildiz: “E’ un buon cambio”

Allegri su Vlahovic ha risposto così: “E’ ancora giovane ha tanti margini di miglioramento. Sta migliorando ed è già migliorato, anche dal punto di vista realizzativo. Ha una lunga carriera davanti a lui”.

Per quanto riguarda lo scarso impiego di Kenan Yildiz, invece, Allegri ha risposto: “E’ simle a Chiesa per caratteristiche, anche se Kenan gioca di più tra le linee. E’ un buon cambio, in questo momento avendo fuori Milik è chiaro che due attaccanti in panchina devo portarli (Yildiz e Kean)”.