Formazioni ufficiali Juventus-Fiorentina, Yildiz o Chiesa: le scelte di Allegri

Le scelte di Allegri a pochi minuti dal calcio d’inizio di Juventus-Fiorentina: le formazioni ufficiali

La Juventus sfida la Fiorentina nel big match della domenica di Serie A, valevole per la 31a giornata. La squadra di Allegri se la vedrà con quella di Italiano in una delle sfide più tradizionali e sentite del calcio italiano.

I bianconeri hanno vinto in Coppa Italia, riacquisendo qualche certezza, ma in campionato le cose continuano ad andare nel verso sbagliato. Nell’ultima giornata, infatti, la squadra di Allegri è andata ko contro la Lazio nell’ultimo secondo di partita, sprecando un’altra occasione per riavvicinarsi al Milan che adesso ha 9 punti di vantaggio. Per la Juve adesso sarà fondamentale tornare alla vittoria in campionato, per garantirsi l’accesso alla prossima Champions League senza correre rischi nelle ultime gare.

Juventus-Fiorentina, formazioni ufficiali: Chiesa e Vlahovic dal 1′, Italiano sceglie Belotti

Allegri sceglie la linea a tre che per la prima parte di stagione ha dato tante certezze, quella composta da Gatti, Bremer e Danilo. Cambiaso inamovibile sulla corsia di destra, con Kostic scelto dal primo minuto a sinistra.

In cabina di regia il solito Locatelli con Adrien Rabiot e Weston McKennie a completare il reparto. Confermata la coppia Chiesa-Vlahovic che in Coppa Italia contro la Lazio ha trascinato la squadra bianconera alla vittoria (entrambi in gol). Scalpitano Yildiz e Kean che partiranno dalla panchina. Vincenzo Italiano, invece, punta su Belotti, supportato da Kouamé e Nico Gonzalez e con Beltran sottopunta a supportare l’ex centravanti di Roma e Torino. Di seguito le formazioni ufficiali.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bonaventura; Nico Gonzalez, Barak, Kouamé; Belotti.