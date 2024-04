Allegri al capolinea, traguardo già scritto: è fatta per l’esonero

La vittoria non assolve Allegri: il matrimonio è ormai al capolinea e il giornalista spara la sentenza

La Juventus è tornata a vincere in campionato dopo un mese e mezzo in cui aveva raccolto appena 2 punti in 4 partite, perdendo con Napoli e Lazio e pareggiando con Atalanta e Genoa.

L’utimo successo in Serie A risaliva al 3-2 sul Frosinone di fine febbraio. Ieri la vittoria di ‘corto muso’ sulla Fiorentina, grazie al quarto gol in campionato di Federico Gatti (miglio marcatore tra i difensori nei top 5 campionati). La vittoria ha ridato ossigeno alla squadra che ha potuto tenere la distanza di 6 punti dal Milan e blindare (momentaneamente) il terzo posto, sfruttando la piccola frenata del Bologna a Frosinone. Adesso la Juventus ha 4 punti in più rispetto alla squadra di Thiago Motta e potrà vivere le ultime 7 giornate con maggiore serenità ma allo stesso tempo con l’obbligo di fare punti e mettere al sicuro il posto in Champions. Contro la Fiorentina non si è vista, però, una Juventus brillante, se pur cinica. Nel secondo tempo soprattutto i bianconeri si sono limitati a difendere il risultato, abbassando di molto il baricentro e concedendo tanto campo alla Viola.

Juventus, Allegri non è assolto: “Zero possibilità che rimanga”

La vittoria con la Fiorentina oltre a non convincere sul piano del gioco, non ha assolto neppure Massimiliano Allegri.

Buona parte dei tifosi ormai ha abbandonato l’allenatore livornese e l’esito più plausibile è quello che vedrebbe le due parti separarsi a fine stagione. Di questo avviso è anche il giornalista Luca Momblano che, come si evince dal suo tweet su X, sembra non avere dubbi sul destino dell’ex allenatore di Cagliari e Milan. Nonostante la vittoria di ieri in campionato contro la squadra di Vincenzo Italiano, la possibilità che Allegri resti alla guida della Juventus è pari allo 0%.