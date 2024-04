Calciomercato Juventus, ha vinto la linea Giuntoli: firma UFFICIALE fino al 2027

Calciomercato Juventus, ha vinto totalmente la linea voluta da Giuntoli. Con una nota apparsa sul proprio sito i bianconeri hanno annunciato ufficialmente il rinnovo

Passa in tutto e per tutto la linea voluta dal direttore dell’area tecnica della Juventus Cristiano Giuntoli. Sì, perché il rinnovo è ufficiale – così come da comunicato del club – e riguarda uno dei giovani che i bianconeri hanno in rosa e che Massimiliano Allegri ha lanciato in questo campionato.

“Dopo il suo rientro nella finestra di mercato invernale, ora è ufficiale anche il rinnovo: Nikola Sekulov estende il suo contratto con la Juventus fino al 2027”. Così si legge sul sito della società piemontese. “Un’altra bella notizia, dunque, dopo il rientro dal prestito alla Cremonese a inizio gennaio. Dal suo ritorno in bianconero è sempre stato presente e ha arricchito le sue prestazioni con quattro gol e due assist in dodici partite con la Next Gen, diventando un tassello sempre più importante nel girone di ritorno per la squadra allenata da Massimo Brambilla”.

“Approdato in bianconero nel 2016, Nikola ha svolto il percorso nel nostro Settore Giovanile fino ad arrivare a giocare stabilmente con la Next Gen (prima Under 23, ndr) – della quale è primatista per numero di presenze, 94 al momento – e a esordire anche in Prima Squadra, circa un anno dopo la prima convocazione datata 19 marzo 2023, in occasione del match di Roma contro la Lazio di sabato 30 marzo 2024”.

Un debutto freschissimo, e un rinnovo ancora più fresco per il giovanissimo bianconero che adesso si appresta a vivere altre emozioni importanti in un periodo come questo che è ovviamente particolarmente felice. Debutto e firma, per una nuova vita dentro la Juventus. Il massimo, il sogno di tutti i ragazzi che decidono, che sognano, e poi riescono a far diventare il calcio il proprio mestiere.