Dalla Roma alla Juventus, Giuntoli ‘copia’ Paratici: affare da 15 milioni

Nuovi aggiornamenti sul calciomercato della Juventus. I bianconeri sono a lavoro per la prossima stagione, ecco il nuovo obiettivo di Giuntoli che copia l’ex Paratici.

La Juventus si prepara per un mercato “made in Italy”. L’obiettivo della società è prendere nuovi calciatori italiani, che possano rappresentare il futuro del club. La lista è abbastanza lunga ma, nelle ultime ore, è tornato alla ribalta un vecchio pallino di Fabio Paratici. Questa volta, il giocatore, può arrivare per poco meno di 15 milioni di euro: ecco tutti i dettagli.

Si muove qualcosa riguardo il mercato della Juventus: torna alla ribalta un vecchio pallino di Paratici. L’obiettivo di Giuntoli e rinforzare la rosa aggiungendo qualche elemento di qualità e spessore all’interno dello spogliatoio. Creare una spina dorsale di giocatori italiani, che possa rappresentare il futuro del club. Ecco nuovi aggiornamenti su questo affare di calciomercato riguardo il giocatore, già cercato in passato dai bianconeri.

Calciomercato Juventus: ecco chi vuole Giuntoli

Grande desiderio di Paratici, l’ex ds non è mai riuscito a chiudere l’affare per varie vicisittudini. A distanza di anni, può essere Giuntoli l’uomo che può portare alla Juventus Nicolò Zaniolo.

E’ l’esterno l’obiettivo principale del ds bianconero, che è pronto a rinforzare l’attacco con l’ingaggio del classe 1999. Di proprietà del Galatasaray, a fine stagione tornerà in Turchia visto che l’Aston Villa non lo riscatterà.

Da tempo il suo agente, Claudio Vigorelli, è in contatto con alcune società di Serie A. Oltre alla Juventus, infatti, su Zaniolo c’è anche il Napoli e la Fiorentina. Può essere il colpo low cost della prossima campagna trasferimenti visto che può essere acquistato con 15 milioni di euro.

In una fase calente della sua carriera, Zaniolo ha già deciso di tornare in Italia nel corso della prossima finestra di mercato. Come ammesso qualche settimana fa, nel corso di un’intervista, ha malinconia della Serie A ed il suo desiderio è quello di vestire la maglia di un’altra società italiana.

Per Zaniolo le offerte non mancano ma servirà trovare un accordo con il Galatasaray che, di sicuro, non regalerà il calciatore. I turchi non vogliono disperdere l’investimento fatto ed è per questa ragione che, questa volta, non cederanno in prestito il ragazzo che può partire solo a titolo definitivo o, eventualmente, con obbligo di riscatto.