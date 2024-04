Gol fantasma Juventus: il frame del fuorigioco scatena nuove polemiche

Gol fantasma Juventus: il frame fatto vedere in un’occasione per il fuorigioco su uno dei gol annullati ieri scatena le polemiche. Ecco quello che è successo

Ieri la Juventus ha vinto contro la Fiorentina tornando a prendersi tre punti in campionato che mancavano da moltissimo tempo. Una bella settimana per i colori bianconeri, iniziata con l’affermazione nella gara d’andata di Coppa Italia contro la Lazio e chiusa con la pesante vittoria contro gli uomini di Italiano.

Sì, i bianconeri di Allegri soprattutto nel secondo tempo hanno sofferto un bel poco. Ma, nella prima parte di gara, oltre il gol di Gatti, i piemontesi si sono visti annullare la bellezza di tre reti per fuorigioco. E soprattutto per quello di McKennie, sui social, sono apparsi diversi frame che però non sono stati presi in considerazione da parte del Var. Ovviamente nessuno ha la certezza di quali siano stati utilizzati (e ci fidiamo anche del fuorigioco semi automatico nonostante quello che è successo l’anno scorso contro la Salernitana), però le polemiche sono state incandescenti.

Gol fantasma Juventus, tifosi scatenati

Sui social, precisamente su X, sono apparse delle immagini – che potete vedere sotto – dove si vede McKennie, nel momento in cui parte ancora deve partire il pallone di Cambiaso, leggermente avanti rispetto a quella che è la posizione dell’ultimo difensore della Fiorentina.

Evidente a occhio nudo come sia fuorigioco, il problema però sta proprio se si guarda il calciatore che va a servire l’assist che ancora non ha nemmeno avvicinato il piede alla palla. Insomma, un frame che ha fatto scatenare tutti sui social. Con una Juve che per fortuna ha vinto e poi ala fine è solamente questa l’unica cosa che davvero conta.