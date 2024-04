Il millenial lascia la Juve, ma resta in Serie A: 30 milioni dai rivali di sempre

Ultimissime notizie calciomercato Juventus: colpo a sorpresa, via un millenial. Giuntoli lo vende per 30 milioni, ecco tutti i dettagli.

La Juventus, in questi anni, ha investito davvero tanto sul settore giovanile, vero cruccio di Andrea Agnelli. L’ex presidente bianconero, che ha lanciato la Next Gen in Serie C, puntava tanto sui giovani e ad oggi si iniziano a raccogliere i frutti del lavoro portato avanti negli anni scorsi. Alcuni di questi giocatori hanno già fatto il grande salto in Prima Squadra. Tra di loro, però, c’è qualcuno che può essere ceduto nel prossimo calciomercato estivo. C’è la possibilità, infatti, di fare una mega plsuvalenza con la sua vendita: ecco le ultimisisme in merito all’interesse di un’altra big del calcio italiano nei confronti del baby talento bianconero.

Valutazioni in corso da parte della Juventus che, in vista della prossima stagione, può dire addio a diversi talenti. Alcuni giocatori, che rientraranno dai vari prestiti, non hanno il posto certo in Prima Squadra ed è per questa ragione che possono partire a titolo defintivo per favorire anche le casse bianconere.

Non è un mistero, infatti, che fra quelli che rischiano di finire sul mercato ci sia anche Matias Soulé. L’argentino, che sta brillando a Frosinone, è già finito sul taccuino di alcune società inglesi. Ma non è l’unico con la valigia in mano: a sorpresa, infatti, può salutare anche un altro millenial, altra rivelazione della Serie A.

Addio Juve: 30 milioni, firma con la concorrente

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus sta prendendo in considerazione l’ipotesi di una cessione di Huijsen. Attualmente in prestito alla Roma, il centrale è nel mirino di alcune società italiane.

Con la nomina di Giovanni Manna come ds del Napoli, può aprirsi un grande asse di mercato con la Juventus. Il dirigente, infatti, proverà a strappare diversi calciatori ai bianconeri.

Fra i giovani talenti della Juventus, nel mirino di Manna per il Napoli, c’è anche Huijsen. Il difensore centrale, considerato uno dei migliori prospetti nel suo ruolo, è nella lista mercato anche della Roma. I giallorossi avrebbero manifestato interesse per un nuovo prestito di Huijsen.

Ad oggi, però, da parte della Juventus non è emersa alcuna intenzione di volersi privare di Huijsen. Il calciatore è confermato nella rosa bianconera 2024-2025 a meno che non arrivi una proposta intorno ai 30-35 milioni di euro. A quel punto le cose potrebbero cambiare.