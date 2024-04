Calciomercato Juventus, blitz con l’agente di Chiesa: firma dietro l’angolo

Calciomercato Juventus, la questione rinnovo è ormai sul tavolo da mesi ma non si è ancora trovato un accordo.

Cristiano Giuntoli sta già lavorando sodo in vista dell’estate. Molto probabilmente – facendo sempre i dovuti scongiuri – la Juventus chiuderà tra le prime quattro (o cinque) in Serie A ed il prossimo anno tornerà a giocare la Champions League.

Motivo per cui c’è bisogno di una rosa più lunga rispetto a quella odierna, che sia in grado di lottare su tre fronti e che non vada in debito d’ossigeno nel corso della stagione. Senza dimenticare, poi, che la Signora nell’estate 2025 sarà impegnata nel Mondiale per Club nuovo di zecca, competizione che toglierà ulteriori energie. Il responsabile dell’area tecnica bianconera, al di là di chi sarà il prossimo allenatore, deve dunque fare il possibile per costruire una rosa competitiva, innalzare il tasso tecnico e sistamere definitivamente alcuni reparti, come la difesa e il centrocampo. Il tutto sempre all’insegna della sostenibilità: niente spese pazze ma opportunità e intuizioni, alcune low cost altre meno. La prima, a quanto pare, è quella di Felipe Anderson, che approderà a Torino a parametro zero.

Calciomercato Juventus, Agresti: “Chiesa, aumentano le chance di permanenza”

L’attuale esterno della Lazio, tuttavia, non sarà il sostituto di Federico Chiesa, come in tanti hanno pensato non appena è stata resa nota la trattativa.

FEDERICO CHIESA ✅ ⚪️⚫️ ‼️🗣️”Nuovo contatto telefonico nelle ultime ore tra il suo agente e #Giuntoli, un contatto mi dicono POSITIVO in ottica rinnovo. Aumentano le chance di permanenza.” [ Romeo Agresti – @juventibus ] — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) April 10, 2024

L’ex attaccante della Fiorentina è uno dei “nomi caldi” della prossima estate e da più parti si dice che la Signora potrebbe cederlo nel caso in cui, ad un anno dalla scadenza del contratto, non dovesse rinnovare. La questione rinnovo è ormai sul tavolo da mesi ma non si è ancora arrivati ad un accordo. Le parole di Romeo Agresti, intervenuto oggi a Juventibus, lasciano in ogni caso intendere che c’è ancora uno spiraglio. “Nuovo contatto telefonico nelle ultime ore tra il suo agente e Giuntoli – ha detto il giornalista – un contatto mi dicono positivo in ottica rinnovo. Aumentano le chance di permanenza”.