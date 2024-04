Dalla Juventus all’Inter, Marotta chiude i giochi: affare da 20 milioni di euro

L’Inter accelera per il free agent e supera la Juventus: la mossa di Marotta stana il calciatore. Sacrificio per l’ingaggio

Il calciomercato di Inter e Juventus continua ad intrecciarsi. L’anno scorso le due rivali storiche si sono ritrovate a contendersi Romelu Lukaku, protagonista di una lunga telenovela estiva.

Anche su Marcus Thuram ad un certo punto è stata una corsa a due, se pur anche il Milan fosse interessato. A spuntarla è stata l’Inter che oggi si gode uno dei migliori centravanti della Serie A. Anche in vista della prossima sessione estiva, si prospetta un testa a testa tra nerazzurri e bianconeri in chiave mercato. Il protagonista di questo duello di calciomercato è il difensore in uscita dall’Atletico Madrid, Mario Hermoso.

Juventus beffata da Marotta: l’Inter stana l’entourage di Mario Hermoso

L’Inter sembrava essersi tirata fuori dalla corsa per Mario Hermoso, ma in realtà Beppe Marotta sembra essere ancora sulle tracce del difensore.

Come riportato dal quotidiano iberico AS, l’Inter ha fiducia di poter arrivare ad Hermoso e i dirigenti avrebbero allacciato i contatti con l’entourage del giocatore che a giugno 2024 sarà free agent e quindi libero a parametro zero. Il difensore spagnolo ha già comunicato che non intende rinnovare con l’Atletico Madrid e anche il suo agente ha confermato la volontà del suo assistito. L’Inter deve vedersela anche con la Juventus ma vuole provare a stanare il giocatore anche con uno sforzo notevole dal punto di vista economico. I nerazzurri infatti, proporrebbero al classe ’95 ex Espanyol un contratto quadriennale con uno stipendio che si aggirerebbe intorno ai 5 milioni netti, più variabili e bonus legati al trasferimento e ad altri punti come le presenze.

Ad oggi sarebbe l’offerta più concreta per Hermoso che ha ricevuto proposte anche dalla Premier League, meno concrete rispetto a quella dell’Inter. Le sue caratteristiche tecniche sarebbero perfette per lo scacchiere tattico di Simone Inzaghi. Può giocare sia in una difesa a tre che a quattro, mancino bravo nell’impostazione ma allo stesso tempo molto fisico. L’Inter ha già avuto un assaggio delle sue qualità nei quarti di finale contro l’Atletico. Adesso è a lavoro per portarlo a Milano e battere la concorrenza della Juventus ma non solo.