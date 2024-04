Clausola nella bufera: UFFICIALE, squalifica senza precedenti

Ufficiale la squalifica, ecco cosa sta succedendo. Tutti i dettagli del comunicato che stato emesso.

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) rende noto il comunicato ufficiale N. 424/AA in merito alla conclusione delle indagini riguardanti il Sig. Roberto Siclari, allenatore UEFA B, tesserato per la società ASD Academy Torino Rondissone durante la stagione sportiva 2022-2023.

Ciò che segue, è il comunicato ufficiale rilasciato sul sito della ‘FIGC’. “Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione

delle indagini di cui al procedimento n. 410 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Roberto

SICLARI, avente ad oggetto la seguente condotta: ROBERTO SICLARI, allenatore UEFA B – cod. 158.768 -, all’epoca dei fatti tesserato per la società ASD Academy Torino Rondissone, in violazione dell’art.4, comma 1, e dell’art. 34, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 30, commi 1, 2 e 4 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio nonché dell’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere sottoscritto nella stagione sportiva 2022-2023 un accordo economico con la società ASD Academy Torino Rondissone contenente una clausola (denominata “Articolo. 10. Clausola compromissoria”) elusiva del cosiddetto vincolo di giustizia, derogatoria della competenza del Collegio Arbitrale in violazione dei principi dell’Ordinamento Federale e in particolare

dell’art. 8 dei Principi di Giustizia Sportiva, adottati con deliberazione n. 1616

del 26 ottobre 2018 dal Consiglio Nazionale del CONI, rubricato “Clausola Compromissoria” in cui si legge che “gli Statuti e i regolamenti federali prevedono che gli affiliati e i tesserati accettino la giustizia sportiva così come disciplinata dall’ordinamento sportivo”;

C’è il comunicato ufficiale della FIGC

“Vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto SICLARI; Vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; Vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; Rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Roberto SICLARI”

Alla fine del comunicato c’è anche la firma con data: si rende noto l’accordo come sopra menzionato: “PUBBLICATO IN ROMA IL 9 APRILE 2024, IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli, IL PRESIDENTE Gabriele Gravina“.