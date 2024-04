Juventus, accordo “planetario”: comunicato UFFICIALE

Juventus, adesso è ufficiale: l’accordo è già nero su bianco ed è anche già arrivato nella città di Torino.

Non sarà una collaborazione come tutte le altre. Assolutamente no. In virtù di questa partnership, anzi, è lecito aspettarsi di tutto un po’. Contenuti mai visti, ma soprattutto dinamici, che avranno come fine ultimo quello di coinvolgere ancor più attivamente il popolo bianconero.

La Juventus ha ufficializzato, nelle scorse ore, la collaborazione OpTic, un Gaming brand famosissimo in Nord America in espansione in tutto il mondo. Leader mondiale nei settori dell’intrattenimento e del lifestyle, ha dato un grandissimo contributo al mondo dell’industria e ha anche collezionato, nel tempo, un gran numero di successi. Vi basti sapere che vanta 50 campionati in alcuni dei videogame più amati e più giocati sulla faccia della terra. Nel 2022, OpTic ha inoltre ottenuto il riconoscimento di organizzazione di Esport dell’anno a livello mondiale agli Esports Awards.

Per unire le due fanbase, il marchio e la società collaboreranno soprattutto sui social media. Nel comunicato della Juve si legge che si provvederà sia a lanciare periodici di merchandising co-branded in edizione limitata, che a realizzare dei contenuti interessanti che possano stuzzicare l’interesse dei rispettivi follower.

Juventus, nuovi contenuti in arrivo: follower in attesa

E poi, dato lo status di OpTic, non mancheranno le iniziative congiunte riguardanti il mondo del calcio e degli esports.

Per suggellare ufficialmente questa nuova partnership, un team composto da 4 content creator di OpTic è arrivato, proprio in questi giorni, a Torino. Si stanno immergendo nel magico mondo bianconero e hanno accesso esclusivo all’Allianz Stadium, anche in occasione del match di domenica scorsa contro la Fiorentina.

Sono state spalancate loro anche le porte del Training Center e del Creator Lab, per cui tenetevi pronti: i primi contenuti potrebbero arrivare prestissimo, per suggellare l’inizio di questa nuova e straordinaria partnership.