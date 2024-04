Juventus, Calvo chiama Antonio Conte: il dopo Allegri si tinge di giallo

By

Juventus, Calvo chiama Conte: confermata in questo modo la spaccatura all’interno della società. Il dopo Allegri si tinge di giallo

Da un lato c’è la concreta possibilità di prendere Thiago Motta, preferito da Giuntoli, come successore di Massimiliano Allegri. Dall’altra invece il nome di Antonio Conte sta tornando in maniera insistente a girare intorno al mondo della Juventus.

Una situazione che dimostra una spaccatura dentro il club – se tutto questo venisse confermato dai fatti ovviamente – e che sottolinea come le correnti dentro la Continassa ci sono. Eccome. Certo, si sta parlando anche con molta insistenza di una telefonata fatta da Calvo a Conte, proprio per capire se il pugliese fosse disponibile a tornare a sedersi sulla panchina bianconera dopo quell’addio che tutti ricordano come fosse ieri. Ma, su questo punto, a cercare di chiarire le cose ci ha pensato il direttore di TuttoSport Guido Vaciago.

Juventus, la verità su Calvo-Conte

“La notizia che un dirigente della Juventus, nella fattispecie Francesco Calvo, abbia contattato Conte e tenga un canale aperto per un suo possibile ritorno non trova riscontri” scrive il direttore del quotidiano torinese che, come sappiamo, da sempre è vicino al mondo bianconero e che quindi sa il fatto proprio.

Quindi nessuna frizione, niente di tutto questo. Ma ormai una scelta ben indirizzata verso Motta che ha già dato, lui sì, il suo via libera all’operazione. Sotto questo aspetto infine sono da segnalare anche altre notizie di un incontro che ci sarebbe stato appunto tra l’attuale direttore dell’area sportiva della Juventus e il tecnico oriundo per iniziare a programmare il mercato. Insomma, tanta confusione e poche notizie. Che poi a noi sono solamente quelle che ci interessano.