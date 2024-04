Last minute Juventus: nuovo centrocampista per il rush finale

Last minute Juventus, i bianconeri possono ancora dire la loro in questo finale di stagione: non c’è solo la Coppa Italia.

Mancano sette partite alla fine del campionato. Sette partite in cui la Juventus deve provare a riacciuffare il secondo posto, oggi “di proprietà” del Milan dopo il sorpasso operato dai rossoneri qualche settimana fa.

La cosa più importante, tuttavia, è assicurarsi nel più breve tempo possibile uno dei primi quattro slot, in modo tale da essere certi di partecipare alla prossima edizione della Champions League, completamente rinnovata. Gli uomini di Massimiliano Allegri, da qui a fine maggio, di partite ne giocheranno qualcuna in più. Saranno di sicuro otto, considerando che il 23 aprile è in programma la semifinale di ritorno con la Lazio in Coppa Italia. E se i bianconeri riusciranno a difendere il 2-0 ottenuto la scorsa settimana nel match d’andata allora di partite ne giocheranno nove. Perché si saranno guadagnati la finale dell’Olimpico, dove potrebbero – si spera – tornare a sollevare un trofeo dopo 3 anni.

Last minute Juventus, Fagioli tornerà contro il Monza

La finalissima della coppa nazionale è in programma il prossimo 15 maggio nella Capitale e – sempre se Danilo e compagni supereranno l’ostacolo biancoceleste – la Juve se la vedrà eventualmente con una tra Atalanta e Fiorentina, le altre due semifinaliste.

Per quella data Massimiliano Allegri non recuperera Nicolò Fagioli, centrocampista che dallo scorso ottobre sta scontato una lunghissima squalifica per aver giocato delle scommesse sul calcio su siti illegali. Il giovane talento bianconero, che nel frattempo ha deciso di curare la ludopatia facendo un percorso di psicoterapia con un luminare del ramo (il dottor Jarre), potrà tornare a giocare solo dopo il 20 maggio. Niente da fare, dunque, per la penultima giornata con il Bologna, che è stata anticipata al 18. Fagioli lo rivedremo nell’ultimo match della stagione con il Monza, che andrà in scena allo Stadium il prossimo 25 maggio.